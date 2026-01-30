기술무역 400억달러 첫 돌파…역대 최대치 경신

美 최대 교역국, 中 기술수출 급증으로 흑자 1위

우리나라 기술무역 규모가 처음으로 400억 달러를 넘어섰다. 기술수출과 기술도입이 모두 늘면서 역대 최대치를 기록했다.

과학기술정보통신부는 30일 '2024년도 기술무역통계'를 발표하고, 지난해 우리나라 기술무역 규모(기술수출+기술도입)가 405억7300만 달러로 전년 대비 5.1%(19억7000만 달러) 증가했다고 30일 밝혔다. 이는 통계 집계 이래 처음으로 400억 달러를 돌파한 것이다. 이번 통계는 한국산업기술진흥협회가 분석·수행했다.

기술수출은 183억6000만 달러로 전년 대비 4.1% 늘었고, 기술도입은 222억1000만 달러로 6.0% 증가했다. 수출과 도입 모두 역대 최대 규모다.

우리나라의 기술무역 추이 (2011년~2024년). 과기정통부 제공 AD 원본보기 아이콘

중견·중소기업 수출 증가…중소기업 무역수지 개선

기관 유형별로 보면 중견기업의 기술수출은 전년 대비 11.5% 증가한 46억7000만 달러, 기술도입은 19.8% 늘어난 70억8000만 달러로 나타났다. 기술무역 규모는 확대됐지만, 기술도입 증가폭이 더 커 기술무역수지비는 소폭 하락했다.

중소기업은 기술수출이 27억9000만 달러로 7.3% 증가했지만, 기술도입은 28억8000만 달러로 0.6% 감소했다. 이에 따라 기술무역수지는 -2억9000만 달러에서 -9000만 달러로 70.4% 개선됐다.

대기업의 기술수출은 106억7000만 달러, 기술도입은 120억3000만 달러로 전년과 유사한 수준을 유지했다. 다만 기술무역 규모는 227억 달러로 전체의 56%를 차지했으나, 비중은 전년 대비 2.7%포인트 낮아졌다.

정보·통신 최대 비중…화학 수출 증가율 최고

산업별로는 정보·통신 산업의 기술무역 규모가 136억5000만 달러로 전체의 33.6%를 차지해 가장 큰 비중을 기록했다. 기술수출은 74억1000만 달러(8.8%↑)로 전체 기술수출의 40.4%를 차지했으며, 기술무역수지는 11억8000만 달러 흑자로 전 산업 가운데 최대 흑자를 기록했다.

기술수출 증가율이 가장 높은 산업은 화학 산업으로, 전년 대비 39.1% 증가한 12억8000만 달러를 기록했다. 기술무역수지비는 건설 산업이 3.24로 가장 높았다.

국가별로는 미국이 기술무역 규모 기준 최대 교역국으로 나타났다. 대미 기술수출은 54억8000만 달러(6.0%↑), 기술도입은 89억2000만 달러(10.1%↑)로 집계됐다. 기술무역수지 적자는 34억4000만 달러로, 적자 폭은 확대됐지만 증가 속도는 둔화했다.

반면 중국은 기술수출이 29.0% 증가, 기술도입은 2.9% 감소하면서 기술무역수지 흑자 규모가 26억 달러로 확대됐다. 이는 전년 대비 47.6% 증가한 수치로, 국가 가운데 가장 큰 흑자 규모다.

정부 "기술수출 확대 선순환 구조 만들 것"

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "기술무역 규모가 처음으로 400억 달러를 돌파한 것은 우리나라의 기술 교류와 협력이 확대되고 있음을 보여주는 중요한 지표"라며 "기술무역을 통해 기술수출을 더욱 늘리고, 이를 기반으로 새로운 부가가치를 창출하는 선순환 구조를 만들어가겠다"고 말했다.

한편 이번 기술무역통계는 기술수출 5940개 업체(6만653건), 기술도입 6142개 업체(4만4340건)의 거래 실적을 분석한 결과다. 관련 보고서는 과기정통부 누리집에서, 통계는 3월부터 국가통계포털에서 확인할 수 있다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>