예보, 예별손보 공개매각 참여사 전원 예비인수자 선정

이은주기자

입력2026.01.30 09:56

예금보험공사는 30일 예별손해보험 공개매각 예비입찰에 참여한 3개사 전원을 예비인수자로 선정했다고 밝혔다.

예금보험공사에 따르면 지난 23일 예비입찰에 참여한 3개사를 대상으로 대주주 적격성 심사와 인수의향서 평가를 실시한 결과, 3개사 모두 요건을 충족했다고 판단했다. 금융권에 따르면 하나금융지주, 한국투자금융지주, JC플라워 등 3개사가 최근 예별손해보험 예비입찰에 참여한 것으로 알려졌다.


이에 따라 예비인수자들에게는 약 5주간의 실사와 본입찰 참여 기회가 부여된다. 본입찰은 3월 30일까지 접수될 예정이며, 유효한 입찰자가 있을 경우 4월 초 우선협상대상자 선정이 추진된다.

예별손해보험의 모든 보험계약은 조건 변경 없이 새로운 인수자 또는 기존 5개 손해보험사로 이전될 예정이다. 이 과정에서 보험계약자에게 불이익은 발생하지 않는다고 예보는 설명했다. 예보는 보험계약자 보호를 최우선으로, 예별손보의 조속한 정상화를 위해 절차를 차질 없이 진행하겠다는 입장이다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr
