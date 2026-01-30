본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

삼척시, 경제위기 극복 소상공인에 공유재산 임대료 감면 연장

이종구기자

입력2026.01.30 09:53

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 삼척시는 소비 위축과 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 중소기업의 경영 부담을 덜어주기 위해 지난해에 이어 올해도 공유재산 임대료(사용료·대부료) 한시적 감면을 1년 연장하기로 결정했다.

삼척시청 전경.

삼척시청 전경.

AD
원본보기 아이콘

시는 지난해 소상공인과 중소기업을 대상으로 총 84건, 1억7000만원의 임대료를 감면·환급하며 경영 부담 완화에 힘썼다. 올해에도 시 소유 공유재산을 임차해 경영 목적으로 사용하는 소상공인과 중소기업을 대상으로 임대 요율 1% 감면을 적용, 최대 임대료 80%를 감면·환급할 예정이다.


감면 대상은 삼척 중앙시장 등 약 100개소로 예상되며, 총 감면액은 약 1억 8천만 원 규모에 이를 것으로 보인다. 단, '중소기업창업지원법' 제5조 제1항에 해당하는 업종(일반유흥업, 무도유흥주점업, 카지노운영업, 기타 사행시설 관리 및 운영업 등)은 감면 대상에서 제외된다.

시 관계자는 "현장에서 체감할 수 있는 임대료 부담 완화 정책을 통해 소상공인과 중소기업의 경영 안정화에 실질적인 도움이 되기를 바라며, 장기적으로 지역 상권의 안정과 활성화로 이어지길 기대한다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000명 더 줄인다는 기업 "직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

버스엔 음료도 못들고 타는데 지하철선 컵라면 '후루룩'…알고보니 '처벌 근거 無'

아는 사람만 싸게 사는 신형 스마트폰…단통법 폐지 반년, 채워지지 않은 빈칸

새로운 이슈 보기