무디스 만난 구윤철 "코스피 5천 돌파…초혁신 위해 전방위 지원"

29일 연례협의단과 만나 한국 경제 성과 공유

경쟁력 핵심으로 반도체, K-컬쳐 등 꼽아

AI 대전환으로 핵심 기술 일자리 증대 의견

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 국제 신용평가사 무디스 연례협의단과 만나 코스피 5000 돌파와 수출 7000억 달러 등 한국 경제 성과를 강조했다.

지난 29일 정부서울청사에서 무디스와 만난 구 부총리는 "한국 경제가 지난해 상반기에 0.3% 성장하는 데 그쳤지만 새 정부 출범 이후 신속한 정책 대응 등을 바탕으로 하반기 성장세가 회복되면서 지난해 전망(0.9%)을 상회하는 1.0% 성장을 달성했다"고 말했다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 국제신용평가사 무디스 아누슈카 샤 아태지역 국가신용등급 담당 이사와 면담을 하고 있다.

구 부총리는 우리 경제의 경쟁력을 향상시키는 핵심 요소로 반도체와 방위산업·K-컬쳐 등 신성장동력과 피지컬 인공지능(AI)·전력 반도체 등 초혁신기술 등을 꼽았다. 구 부총리는 이와 관련해 "정부가 인력·자본·규제완화 등을 통해 전방위적으로 지원하는 중"이라고 강조했다.

무디스 측은 구 부총리에게 AI 도입이 고용에 어떤 영향을 미치는지 질의했다. 이에 대해 구 부총리는 "상반된 의견이 있지만 주력산업의 AI 대전환과 신산업 발전을 통해 핵심 기술 기반의 새로운 일자리 창출이 가능할 것"이라고 설명했다.

한편 한국의 지정학적 이슈에 대해서는 "새 정부 출범 후 한반도 평화·유지에 모든 노력을 다하고 있다"고 답했다. 중장기적으로 국가채무를 어떻게 관리할 것이냐는 질의에는 "불필요한 부문 지출은 줄이고 고(高)성과 부문에 과감하게 투자하는 성과 중심의 전략적 기조로 재정을 운용하겠다"고 설명했다. 또 "재정 혁신과 함께 규제·금융·공공·연금·교육·노동 등 구조개혁을 통해 잠재성장률을 재고하는 등 우리 경제를 더 강하게 만들 것"이라고 강조했다.

재경부에 따르면 무디스 측은 구 부총리의 설명에 공감하면서 특히 정부의 AI 지원과 산업 경쟁력 제고 방안에 관심을 보였다.





