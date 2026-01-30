본문 바로가기
동해시, 전기자동차 구매 보조금 지원…2월 2일부터 신청

이종구기자

입력2026.01.30 09:47

강원도 동해시는 교통부문 온실가스 감축과 탄소중립 실현을 위해 오는 2월 2일부터 전기자동차 보급 사업을 추진한다고 30일 밝혔다.

친환경자동차 보조금 단가. 동해시 제공

친환경자동차 보조금 단가. 동해시 제공

올해 전기자동차 보급 규모는 총 약 332대로, 차종별로는 승용 270대, 화물 55대, 승합 7대를 지원할 예정이다. 이 중 상반기에는 총 255대(승용 210대, 화물 40대, 승합 5대)를 지원할 예정이다.


신청 대상은 접수일 기준 90일 이전부터 동해시에 계속 주소를 둔 개인 및 기업, 법인 등이며 취약계층, 다자녀, 생애 최초 차량 구매자 등은 자격 요건에 따라 우선지원 및 보조금 추가지급을 받을 수 있다.

특히, 올해부터는 전환지원금 보조금 제도가 새롭게 도입돼 3년 이상 보유한 내연기관차(하이브리드 제외)를 폐차하고 전기차로 교체할 경우 전환지원금이 추가로 지원된다.


차종별 보조금 지원 금액과 추가 지원 대상 조건 등은 무공해차 통합누리집에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다.




동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
