동해시, 전기자동차 구매 보조금 지원…2월 2일부터 신청

강원도 동해시는 교통부문 온실가스 감축과 탄소중립 실현을 위해 오는 2월 2일부터 전기자동차 보급 사업을 추진한다고 30일 밝혔다.

올해 전기자동차 보급 규모는 총 약 332대로, 차종별로는 승용 270대, 화물 55대, 승합 7대를 지원할 예정이다. 이 중 상반기에는 총 255대(승용 210대, 화물 40대, 승합 5대)를 지원할 예정이다.

신청 대상은 접수일 기준 90일 이전부터 동해시에 계속 주소를 둔 개인 및 기업, 법인 등이며 취약계층, 다자녀, 생애 최초 차량 구매자 등은 자격 요건에 따라 우선지원 및 보조금 추가지급을 받을 수 있다.

특히, 올해부터는 전환지원금 보조금 제도가 새롭게 도입돼 3년 이상 보유한 내연기관차(하이브리드 제외)를 폐차하고 전기차로 교체할 경우 전환지원금이 추가로 지원된다.

동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



