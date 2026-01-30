본문 바로가기
우리카드, 외국인 대상 비대면 카드신청 서비스 개시

이승형기자

입력2026.01.30 09:46

영어·중국어·베트남어 지원
개인별 자격 기준 자동 탐색해 무서류 발급

우리카드가 국내 거주 외국인 고객을 위해 '비대면 외국인 카드 신청 서비스'를 개시했다고 30일 밝혔다.


이번 서비스는 가파르게 늘어나고 있는 국내 장기 거주 외국인을 대상으로 한다. 모바일을 통한 신청부터 심사, 발급까지 전 과정이 비대면으로 처리되는 원스톱 시스템이다. 내국인에 비해 카드 발급 과정에서 상대적으로 어려움을 겪어왔던 외국인 고객의 금융 접근성을 높이기 위해 마련됐다.

복잡한 서류 제출과 언어 장벽으로 인한 고객 불편을 해소하고자 본인확인, 체류자격 확인, 소득 및 재직 정보 입력 등 모든 절차를 모바일 기반으로 전면 개편했다. 특히 체류자격별 자격 기준을 자동으로 탐색해 무서류로 발급 가능하도록 했다.


해당 서비스는 지난해 12월 영어로 먼저 출시됐고, 국내 체류 등록외국인의 국적이 중국 29.8%, 베트남 18.4%인 것을 고려해 이달 중국어와 베트남어까지 언어지원을 확대했다.


외국인 고객은 우리카드 회원이 아니어도 비회원 상태에서 모바일 웹이나 앱을 통해 카드 신청이 가능하다. 우리카드 모바일 웹페이지 또는 앱에 접속해 카드 상품 메뉴에서 'Card Apply for Foreigners'를 선택하면 서비스를 이용할 수 있다.

우리카드 관계자는 "이번 비대면 외국인 카드 신청 서비스 도입으로 국내 거주 외국인 고객도 내국인과 동일한 수준의 편리한 카드 금융 서비스를 누릴 수 있게 됐다"며 "고객 특성과 니즈에 기반한 맞춤형 디지털 금융 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
