美 "최근 원화약세, 韓경제 펀더멘털에 안 맞아"(종합)

"지난해 말 원화 추가 약세는 한국의 강한 경제 펀더멘털(기초여건)에 맞지 않는다."

도널드 트럼프 미국 행정부가 최근 원화 약세에 대해 이 같은 경고성 발언을 29일(현지시간) 내놨다. 달러·원 환율과 관련해 미 정부가 공식 보고서에서 직접 언급한 것은 이례적이다. 미 재무부는 이 같은 분석과 함께, 대미무역 흑자 규모가 크다는 점을 지적하며 환율 관찰대상국 명단에 한국을 포함했다..

"지난해 말 원화 추가 약세…韓경제는 강해"

미 재무부는 이날 의회에 보고한 '주요 교역상대국의 거시경제·환율정책 보고서(환율보고서)'에서 "2024년 4분기 원화 약세는 11월 한국은행의 기준금리 인하, 국내 정치 불안에 기인했다"면서 "2025년 말 원화는 추가로 약세를 보였는데, 이는 한국의 견조한 경제적 기초여건과 맞지 않는다"고 분석했다. 미 재무부는 1년에 두 차례 반기마다 환율 보고서를 발간하는데, 이번 보고서는 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 후 두 번째로 발간됐다.

로이터통신은 이번 보고서가 공개된 후 "달러·원 환율 수준에 대해 이 같은 평가는 이례적"이라며 "한국 정부가 지난해 12월 환율이 달러당 1500원이라는 심리적 저항선에 근접하자, 원화를 방어하기 위한 조치들을 시행한 후 나왔다"고 짚었다. 지난해 12월31일 달러·원 환율은 1439.50원에 마감했다. 비상계엄 등 특수 상황을 제외하고 종가 기준 1400원을 넘긴 것은 통상적이지 않은 상황이었다.

미 정부의 환율에 대한 불만은 이달 중순에도 불거진 바 있다. 스콧 베선트 미 재무부 장관은 지난 12일 방미 중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과의 만남에서 최근 원화 가치 하락에 대해 "한국의 강력한 경제 기초 여건과는 부합하지 않는다"고 지적했다.

韓, 3회 연속 관찰대상국 등재

재무부는 환율에 대한 언급과 함께, 환율 관찰대상국 명단에서 한국을 빼지 않았다. 3회 연속 관찰대상국을 유지하게 됐다. 이날 명단에는 한국 외에도 중국, 일본, 대만, 태국, 싱가포르, 베트남, 독일, 아일랜드, 스위스 등 10개국이 포함됐다. 신규 지정된 곳은 태국뿐이다. 미 재무부는 "2024년 하반기와 지난해 상반기 동안 어느 주요 교역 상대국 중에서도 환율 관행에서 심층 분석 대상이 될 만한 세 가지 기준을 모두 충족한 곳은 없었다"고 설명했다.

핵심 요건은 대미 무역수지 흑자, 경상수지 흑자, 환율시장 개입 여부 등이다. 한국은 2개 요건을 충족해 이 명단에서 빠지지 못했다. 재정경제부에 따르면, 한국은 대미 무역수지 흑자(520억달러), 경상수지 흑자(국내총생산(GDP) 대비 5.9%)가 지정 요건에 부합했다. 외환시장 개입 기준(8개월 이상 달러 순매수·GDP 대비 2% 이상)은 충족하지 않았다.

한국은 2016년 4월 이후 7년여만인 지난 2023년 11월 환율 관찰 대상국에서 빠졌다. 그러나 트럼프 행정부 출범 전인 2024년 11월 관찰 대상국에 포함됐다. 지난해 6월에도 다시 이름을 올렸다.

한국 정부는 이번 사안을 예의주시하고 있다. 재경부는 "지난해 하반기 이후 원화가 일방향 약세로 과도하게 움직인 것은 적절하지 않다는 미국 재무부의 상황 인식을 시사한다"고 말했다. 미국이 이번 보고서에서 환율에 대한 평가를 내놓은 것은 "이번 환율보고서부터 시장개입 외 자본 유출입 및 거시건전성 조치, 정부투자기관 등을 활용한 경쟁적 평가절하 여부를 평가하겠다는 방침에 따른 평가"라고 설명했다.

청와대 관계자도 보고서가 공개된 후 "이번 관찰대상국 재지정은 미 재무부의 평가 기준에 따라 다소 기계적으로 결정한 것으로 알고 있다"면서도 "환율보고서에서 미 재무부는 최근 원화 약세가 한국 경제 펀더멘털에 부합하지 않다는 점을 재확인했다"고 설명했다. 이어 "외환당국이 미 재무부와 긴밀히 소통하고 있으며, 앞으로도 소통을 지속할 계획"이라고 덧붙였다.





