본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

동해시 북평제2산단, ‘강원자치도 기업투자촉진지구’ 신규 지정

이종구기자

입력2026.01.30 09:43

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동해시, 수소 기업 유치 ‘청신호’
‘투자 보조금 5% 가산’ 혜택

강원도 동해시는 북평제2일반산업단지(1공구)가 오는 2월 1일부터 2029년 1월 31일까지 3년간 '강원특별자치도 기업투자촉진지구'로 지정됐다고 30일 밝혔다.

북평제2일반산업단지 전경. 동해시 제공

북평제2일반산업단지 전경. 동해시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 기업투자촉진지구 지정으로 타 시·도에서 북평제2일반산업단지로 이전하거나 투자하는 기업은 투자보조금 신청 시 기존 지원 비율에 더해 5%의 추가 지원을 받을 수 있다. 또한 폐수배출부과금 지원보조금, 물류보조금, 전기요금 지원보조금 중 한 가지를 1회에 한해 지원받을 수 있어 기업 부담이 크게 완화될 전망이다.


2022년 12월 준공한 북평제2일반산업단지는 2024년 11월 산업통상자원부로부터 수소특화단지로 지정된 바 있으며, 현재 강원도와 동해시는 수소경제 산업기반 조성을 위해 2028년 완공을 목표로 수소 저장·운송 클러스터 구축사업을 추진하고 있다.

이에 따라 수도권 기업이 북평제2일반산업단지로 이전할 경우, 수소특화단지 인센티브(투자보조금 2% 가산 등)와 수소 저장·운송 클러스터 인프라 활용은 물론, 기업투자촉진지구 혜택까지 받을 수 있어 수소 관련 기업 유치에 한층 탄력이 붙을 것으로 기대된다.


아울러 북평제2일반산업단지가 수소특화단지이자 기업유치촉진지구로 지정된 데 이어, 북평국가산업단지 내 강원경제자유구역 북평지구가 2024년 11월 수소·저탄소 녹색성장 기회발전특구로 지정되면서, 투자보조금 5% 가산 등의 지원 혜택을 받을 수 있는 여건도 함께 조성됐다.


심규언 동해시장은 "수소특화단지로 지정된 북평제2일반산업단지가 기업투자촉진지구로 추가 지정되어 투자 활성화가 기대되는 만큼 지속적인 기업지원 시책을 발굴하고 투자환경을 개선하여 우량 기업을 유치할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.




동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000명 더 줄인다는 기업 "직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

버스엔 음료도 못들고 타는데 지하철선 컵라면 '후루룩'…알고보니 '처벌 근거 無'

아는 사람만 싸게 사는 신형 스마트폰…단통법 폐지 반년, 채워지지 않은 빈칸

새로운 이슈 보기