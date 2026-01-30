동해시 북평제2산단, ‘강원자치도 기업투자촉진지구’ 신규 지정

동해시, 수소 기업 유치 ‘청신호’

‘투자 보조금 5% 가산’ 혜택

강원도 동해시는 북평제2일반산업단지(1공구)가 오는 2월 1일부터 2029년 1월 31일까지 3년간 '강원특별자치도 기업투자촉진지구'로 지정됐다고 30일 밝혔다.

북평제2일반산업단지 전경. 동해시 제공

이번 기업투자촉진지구 지정으로 타 시·도에서 북평제2일반산업단지로 이전하거나 투자하는 기업은 투자보조금 신청 시 기존 지원 비율에 더해 5%의 추가 지원을 받을 수 있다. 또한 폐수배출부과금 지원보조금, 물류보조금, 전기요금 지원보조금 중 한 가지를 1회에 한해 지원받을 수 있어 기업 부담이 크게 완화될 전망이다.

2022년 12월 준공한 북평제2일반산업단지는 2024년 11월 산업통상자원부로부터 수소특화단지로 지정된 바 있으며, 현재 강원도와 동해시는 수소경제 산업기반 조성을 위해 2028년 완공을 목표로 수소 저장·운송 클러스터 구축사업을 추진하고 있다.

이에 따라 수도권 기업이 북평제2일반산업단지로 이전할 경우, 수소특화단지 인센티브(투자보조금 2% 가산 등)와 수소 저장·운송 클러스터 인프라 활용은 물론, 기업투자촉진지구 혜택까지 받을 수 있어 수소 관련 기업 유치에 한층 탄력이 붙을 것으로 기대된다.

아울러 북평제2일반산업단지가 수소특화단지이자 기업유치촉진지구로 지정된 데 이어, 북평국가산업단지 내 강원경제자유구역 북평지구가 2024년 11월 수소·저탄소 녹색성장 기회발전특구로 지정되면서, 투자보조금 5% 가산 등의 지원 혜택을 받을 수 있는 여건도 함께 조성됐다.

심규언 동해시장은 "수소특화단지로 지정된 북평제2일반산업단지가 기업투자촉진지구로 추가 지정되어 투자 활성화가 기대되는 만큼 지속적인 기업지원 시책을 발굴하고 투자환경을 개선하여 우량 기업을 유치할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



