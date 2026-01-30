본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"뱀이다!" 강남 지하철서 발견된 뱀…알고보니 '멸종위기종'

박은서인턴기자

입력2026.01.30 09:55

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주인 나타나지 않아 국립생태원 이송
구청 "무책임한 유기, 엄정 대응"

강남구 지하철역 화장실에서 구조된 유기 뱀이 국제적 멸종위기종으로 확인돼 국립생태원으로 옮겨졌다.

국립생태원에 긴급이송된 볼파이톤. 연합뉴스

국립생태원에 긴급이송된 볼파이톤. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

30일 연합뉴스에 따르면 강남구는 이달 초 강남의 지하철역 화장실에서 구조된 유기 뱀이 국제적 멸종위기종 '볼파이톤'(Ball Python)으로 확인됐다고 밝혔다. 해당 뱀은 지난 22일 충남 서천군에 위치한 국립생태원으로 긴급 이송됐다.


구에 따르면 지난 4일 지역 내 한 지하철역 화장실에서 뱀 2마리가 발견돼 구조됐다. 강남구는 즉각 보호 조치를 취하고 동물보호관리시스템(APMS)을 통해 주인 찾기 공고를 진행했지만 현재까지 소유자는 나타나지 않았다.

이후 한강유역환경청의 확인 결과 구조된 뱀 가운데 1마리가 국제적 멸종위기종 2급으로 분류되는 볼파이톤인 것으로 판명됐다. 멸종위기종은 소유자 외 일반 분양이 엄격히 제한되는 만큼 구는 관계 기관과 협의해 보다 적합한 환경에서 관리할 수 있도록 국립생태원 이송을 결정했다.


구 관계자는 "공공장소에 파충류를 유기하는 행위는 시민들에게 불안과 공포를 줄 수 있을 뿐 아니라 동물에게도 치명적인 학대"라며 책임 있는 사육을 당부했다.


조성명 구청장은 "신속한 구조와 투명한 행정 처리로 생명 존중 문화를 확산하겠다"며 "무책임한 유기 행위에 대해서는 엄정하게 대응하고 사람과 동물이 조화롭게 공존하는 강남을 만들어가겠다"고 말했다.

최대 1.5m 길이까지 자라는 볼파이톤은 주로 아프리카에 서식하며 독이 없고, 다른 뱀과에 비해 온순해 애완용으로 수요가 높은 개체로 알려져 있다. 이 때문에 아프리카에서는 볼파이톤 수십만 마리가 유통을 위해 불법 포획되며, 이는 생태계 파괴 등을 초래하기 때문에 2005년에 국제 멸종위기종 Ⅱ급으로 지정됐다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000명 더 줄인다는 기업 "직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

버스엔 음료도 못들고 타는데 지하철선 컵라면 '후루룩'…알고보니 '처벌 근거 無'

아는 사람만 싸게 사는 신형 스마트폰…단통법 폐지 반년, 채워지지 않은 빈칸

새로운 이슈 보기