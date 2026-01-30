본문 바로가기
일반

강원관광재단-신한은행 강원영서본부, '강원 방문의 해' 성공 맞손

이종구기자

입력2026.01.30 09:38

신한은행 강원영서본부 1000만원 기부금 전달
민관 협력 모델 구축

강원관광재단과 신한은행 강원영서본부는 '2025-2026 강원 방문의 해'의 성공적인 추진과 강원 지역 관광 활성화를 위해 긴밀한 협력 체계를 구축한다.

강원관광재단과 신한은행 강원영서본부는 '2025-2026 강원 방문의 해'의 성공적인 추진과 강원 지역 관광 활성화를 위해 긴밀한 협력 체계를 구축한다. 강원관광재단 제공

재단은 지난 29일 강원관광재단 대회의실에서 최성현 대표이사와 신한은행 강원영서본부 박재환 본부장이 참석한 가운데'2025-2026 강원 방문의 해' 성공 추진을 위한 기부금 전달식을 가졌다고 밝혔다.


이번 전달식에서 신한은행 강원영서본부는 강원특별자치도의 관광 위상을 높이고, 강원 방문의 해 사업에 대한 전 국민적 관심을 이끌어내기 위해 기부금 1000만원을 기탁했다.

이번 기부는 단순한 금전적 후원을 넘어 지역 경제의 핵심인 관광 산업 발전을 위해 민관이 뜻을 모았다는 점에서 큰 의미가 있다. 전달된 기부금은 재단이 추진 중인 '2025-2026 강원 방문의 해' 홍보에 집중 투입될 예정이다.


강원관광재단 최성현 대표이사는 "강원 관광의 새로운 도약을 위해 힘을 보태준 신한은행에 깊은 감사를 드린다"며 "이번 협력을 바탕으로 2025-2026 강원 방문의 해를 성공적으로 이끌어 다시 찾고 싶은 강원특별자치도를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
