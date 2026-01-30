DB생명, '2026년 금융소비자보호 실천 서약식' 개최

DB생명이 소비자보호 중심 경영 문화를 확립하고 실천 의지를 다지기 위해 '2026년 금융소비자보호 실천 서약식'을 개최했다고 30일 밝혔다.

DB생명 임직원이 '2026년 금융소비자보호 실천 서약식'에서 기념 촬영을 하고 있다. DB생명

이번 서약식은 DB생명의 2026년 핵심 전략 방향에 맞춰 소비자보호에 대한 인식을 제고하고 실행력을 높이기 위해 마련된 행사다. 대표이사를 비롯해 금융소비자보호총괄책임자(CCO), 각 본부장 등 주요 경영진이 참석했다.

DB생명은 이번 행사의 슬로건을 'DB생명은 소비자보호를 최우선 가치로 삼겠습니다'로 정하고, 소비자 중심 경영에 대한 전사적 의지를 공유했다. 특히 각 본부별 업무 특성에 맞춰 소비자보호 캐치프레이즈를 자율적으로 수립하고, 현장 중심의 책임 있는 소비자보호 실천을 약속했다.

DB생명 관계자는 "이번 서약식을 계기로 소비자보호를 최우선 가치로 삼는 경영 원칙을 더욱 공고히 하겠다"며 "지속적인 제도 개선을 통해 고객 신뢰를 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.





이승형 기자



