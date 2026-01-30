본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

안산시, 내달 지역화폐 '다온' 결제 캐시백 5% 혜택 제공

정두환기자

입력2026.01.30 09:33

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

50만원 충전·결제시 최대 7만5000원 혜택

경기도 안산시는 2월 한 달간 지역화폐인 '다온' 이용자를 대상으로 결제금액의 5%를 캐시백으로 지급한다고 30일 밝혔다.

안산시, 내달 지역화폐 '다온' 결제 캐시백 5% 혜택 제공
AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 시 승격 40주년을 기념하고 시민들의 설 명절 부담을 덜어주기 위해 마련했다.


이에 따라 2월 중 다온을 충전하고 사용하는 소비자는 충전 인센티브 10%와 캐시백 5%를 더해 총 15%의 할인 혜택을 받게 된다. 예컨대 다온으로 최대 50만원을 결제하면 5만원의 충전 인센티브에 더해 2만5000원의 캐시백을 받을 수 있다.

이민근 안산시장은 "고물가로 어려움을 겪는 시민들에게 실질적인 도움을 드리고자 관련 정책을 준비했다"라며 "지역 내 소비 활성화로 소상공인들에게도 힘이 되길 바란다"고 말했다.


캐시백에 대한 자세한 사항은 안산시청 누리집 또는 경기지역화폐 앱을 통해 확인할 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000명 더 줄인다는 기업 "직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

버스엔 음료도 못들고 타는데 지하철선 컵라면 '후루룩'…알고보니 '처벌 근거 無'

아는 사람만 싸게 사는 신형 스마트폰…단통법 폐지 반년, 채워지지 않은 빈칸

새로운 이슈 보기