오라클, 오페라 클라우드로 IHG 호텔&리조트 관리 지원

오라클이 오페라 클라우드 플랫폼을 통해 IHG 호텔&리조트의 호텔자산관리시스템(PMS)을 지원한다고 30일 밝혔다.

오페라 클라우드는 엔터프라이즈급 안정성, 보안 단일 로그인(SSO), 분기별 업데이트를 바탕으로 호텔이 IT 작업을 최소화하면서도 높은 운영 표준을 유지할 수 있도록 돕는 서비스다.

IHG 계열 시설들은 오페라 클라우드를 통해 단일 플랫폼에서의 운영 및 데이터를 표준화해 가시성과 인텔리전스를 강화하고, 투숙객 및 회원에게 고품질의 고객 경험을 일관되게 제공할 수 있게 된다.

알렉스 올트 오라클 커머셜 클라우드 애플리케이션 총괄 겸 총괄부사장은 "IHG의 가장 고도화된 호텔을 포함한 포트폴리오 전반의 성과 향상에 기여할 고급 기능을 제공한다"고 말했다.





