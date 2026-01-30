본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

오라클, 오페라 클라우드로 IHG 호텔&리조트 관리 지원

이은서기자

입력2026.01.30 10:35

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오라클이 오페라 클라우드 플랫폼을 통해 IHG 호텔&리조트의 호텔자산관리시스템(PMS)을 지원한다고 30일 밝혔다.

오라클, 오페라 클라우드로 IHG 호텔&리조트 관리 지원
AD
원본보기 아이콘

오페라 클라우드는 엔터프라이즈급 안정성, 보안 단일 로그인(SSO), 분기별 업데이트를 바탕으로 호텔이 IT 작업을 최소화하면서도 높은 운영 표준을 유지할 수 있도록 돕는 서비스다.


IHG 계열 시설들은 오페라 클라우드를 통해 단일 플랫폼에서의 운영 및 데이터를 표준화해 가시성과 인텔리전스를 강화하고, 투숙객 및 회원에게 고품질의 고객 경험을 일관되게 제공할 수 있게 된다.

알렉스 올트 오라클 커머셜 클라우드 애플리케이션 총괄 겸 총괄부사장은 "IHG의 가장 고도화된 호텔을 포함한 포트폴리오 전반의 성과 향상에 기여할 고급 기능을 제공한다"고 말했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000명 더 줄인다는 기업 "직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

평균의 함정…"코딱지만큼 쌓이고 대출이자는 훅훅 느는 것 같아요"

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

버스엔 음료도 못들고 타는데 지하철선 컵라면 '후루룩'…알고보니 '처벌 근거 無'

아마존, 오픈AI에 72조 투자 논의

새로운 이슈 보기