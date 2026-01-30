본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

강진군, 2026 군민자치대학 음악대학 수강생 모집

호남취재본부 이창헌기자

입력2026.01.30 11:00

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

모집 대상 '생활 인구'까지 확대

전남 강진군이 올해 군민자치대학 제11기 음악대학 수강생을 모집한다. 모집 기간은 다음 달 27일까지다.


강진 음악대학은 우쿨렐레, 색소폰, 통기타, 합창 등 4개 분야로 운영되며, 분야별로 15명 안팎의 수강생을 선발한다. 입학식과 졸업 연주회를 포함해 총 30주간 정규 수업이 진행된다.

강진군 청사 전경.

강진군 청사 전경.

AD
원본보기 아이콘

강진군은 올해 신규 수강생의 참여 기회를 넓히기 위해 2년 이하 수강 경력자를 우대한다. 또한 모집 대상을 기존 강진군민에서 음악대학 수강을 희망하는 누구나로 확대해, 생활 인구도 참여할 수 있도록 했다.

강진군 관계자는 "음악은 감상하는 즐거움뿐 아니라 직접 연주하고 노래하며 소통할 수 있는 매개체"라며 "음악을 통해 군민들이 일상 속에서 예술을 접할 기회가 되길 바란다"고 말했다.


자세한 내용은 강진군청 누리집 고시·공고란에서 확인할 수 있다.




호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…금융당국, 카드 꺼냈다 "결국 나오는구나" 삼전·하이닉스 계속 오르자…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

평균의 함정…"코딱지만큼 쌓이고 대출이자는 훅훅 느는 것 같아요"

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

버스엔 음료도 못들고 타는데 지하철선 컵라면 '후루룩'…알고보니 '처벌 근거 無'

아마존, 오픈AI에 72조 투자 논의

새로운 이슈 보기