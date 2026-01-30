삼성바이오에피스, 아일리아 바이오시밀러 유럽 등 특허 합의

삼성바이오에피스가 안과질환 치료제 'SB15(아일리아)' 바이오시밀러 판매와 관련, 오리지널 의약품 회사인 리제네론 및 바이엘과 미국 및 캐나다를 제외한 지역에서 저농도 제형(40 ㎎/㎖)에 대한 합의 및 라이선스 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 라이선스 계약에 따라, 삼성바이오에피스는 영국(2026년 1월), 유럽 국가(2026년 4월), 한국을 제외한 그 외 국가(2026년 5월)에서 SB15의 출시가 가능해졌다. SB15는 2024년 유럽연합 집행위원회(EC)로부터 허가를 받았으며, 한국에서는 '아필리부'라는 제품명으로 허가를 받아 2024년 5월 출시한 제품이다. SB15의 오리지널 의약품인 아일리아는 습성 연령관련 황반변성 등의 안과질환 치료제로 2024년 글로벌 매출의 경우 14조원에 달한다.

이번 합의로 삼성바이오에피스는 그간 제품 출시의 가장 큰 걸림돌이었던 법적 불확실성을 해소하게 됐다. 이번 계약 이전까지 삼성바이오에피스는 아일리아 판매와 관련해 오리지널 사의 강력한 '특허 에버그리닝' 전략으로 인해 고전해 왔다. 아일리아는 물질 특허 외에도 제형, 투여법 등에 걸쳐 촘촘한 특허망을 구축하고 있어, 바이오시밀러 개발사들이 허가를 받고도 실제 판매에 나서기까지는 수많은 법적 공방을 거쳐야만 했다.

린다 최 삼성바이오에피스 커머셜본부장(부사장)은 "이번 합의는 안과질환 환자들의 치료 접근성을 높이는 중요한 계기가 될 것이며, 유럽 및 글로벌 시장에서 해당 바이오의약품의 공급 확대를 가능하게 할 것"이라며 "앞으로도 전 세계 의료 시스템과 의료진, 환자들이 자사의 바이오의약품을 보다 쉽게 이용할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



