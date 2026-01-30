시흥시, 민간 공동체 주말농장 5곳 모집

텃밭관리법·친환경 방제 등 교육 제공

경기도 시흥시는 주민 공동체 기반 주말농장 운영을 지원하는 '공동체 주말농장 조성 및 운영 지원사업' 참여 농장 5곳을 다음 달 2~4일 모집한다.

이번 사업은 주민들이 함께 농작물을 재배하고 교류할 수 있는 공동체 기반의 주말농장 운영을 지원하는 시범 사업이다.

선정된 공동체에는 전문 도시농업관리사가 직접 현장을 방문해 텃밭 관리 요령과 친환경 병해충 방제 방법을 교육하고, 공동체 활동 프로그램 운영을 지원한다.

신청 대상은 시흥시 도시농업공동체에 등록된 공동체가 운영 중인 주말농장이다. 주민을 대상으로 공개 분양해 텃밭 가꾸기 활동을 하는 단체여야 하며, 농장 규모는 최소 1500㎡ 이상, 운영 구좌 50구획 이상을 갖춰야 한다. 구획당 면적 기준은 30㎡ 안팎이다. 무비닐, 무화학농약, 무화학비료 등 이른바 '3무 농법' 실천 노력이 확인되는 농장을 우선 고려한다.

신청서는 시청 누리집의 고시공고에서 내려받을 수 있다. 희망자는 시흥시농업기술센터를 방문하거나 전자우편으로 신청하면 된다. 시는 서류 심사와 현장 실태조사를 거쳐 대상자를 선정할 예정이다. 자세한 내용은 시흥시농업기술센터 농업기술과 도시농업팀으로 문의하면 된다.





