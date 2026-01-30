본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

시흥시, 민간 공동체 주말농장 5곳 모집

정두환기자

입력2026.01.30 09:12

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

텃밭관리법·친환경 방제 등 교육 제공

경기도 시흥시는 주민 공동체 기반 주말농장 운영을 지원하는 '공동체 주말농장 조성 및 운영 지원사업' 참여 농장 5곳을 다음 달 2~4일 모집한다.

시흥시, 민간 공동체 주말농장 5곳 모집
AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 주민들이 함께 농작물을 재배하고 교류할 수 있는 공동체 기반의 주말농장 운영을 지원하는 시범 사업이다.


선정된 공동체에는 전문 도시농업관리사가 직접 현장을 방문해 텃밭 관리 요령과 친환경 병해충 방제 방법을 교육하고, 공동체 활동 프로그램 운영을 지원한다.

신청 대상은 시흥시 도시농업공동체에 등록된 공동체가 운영 중인 주말농장이다. 주민을 대상으로 공개 분양해 텃밭 가꾸기 활동을 하는 단체여야 하며, 농장 규모는 최소 1500㎡ 이상, 운영 구좌 50구획 이상을 갖춰야 한다. 구획당 면적 기준은 30㎡ 안팎이다. 무비닐, 무화학농약, 무화학비료 등 이른바 '3무 농법' 실천 노력이 확인되는 농장을 우선 고려한다.


신청서는 시청 누리집의 고시공고에서 내려받을 수 있다. 희망자는 시흥시농업기술센터를 방문하거나 전자우편으로 신청하면 된다. 시는 서류 심사와 현장 실태조사를 거쳐 대상자를 선정할 예정이다. 자세한 내용은 시흥시농업기술센터 농업기술과 도시농업팀으로 문의하면 된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000명 더 줄인다는 아마존 "직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

아는 사람만 싸게 사는 신형 스마트폰…단통법 폐지 반년, 채워지지 않은 빈칸

"알리에 시킬까?" 샤오미 폰 쓰다가…배터리 교체에만 두 달째 발동동

새로운 이슈 보기