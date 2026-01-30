본문 바로가기
강태영 농협은행장, 청소년 도박 근절 릴레이 캠페인 참여

이기민기자

입력2026.01.30 09:08

강 행장 "청소년 금융가치관 정립에 노력할 것"

강태영 NH농협은행장이 서울경찰청 주관 '청소년 도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다고 30일 NH농협은행이 밝혔다.


청소년 도박 근절 릴레이 캠페인은 청소년 불법 사이버도박 문제에 대한 위험성을 환기하고, 경각심을 고취하기 위해 시작됐다. 앞서 이광희 SC제일은행장이 강 행장을 다음 주자로 지목했다.

강 행장은 "캠페인을 통해 청소년들이 안전한 사회에서 성장할 수 있도록 우리 사회 전체가 도박 문제에 대한 경각심을 가지는 기회가 되기를 바란다"며 "NH농협은행 또한 금융 교육 등 다양한 활동으로 청소년들의 올바른 금융가치관 정립을 위해 노력하겠다"고 밝혔다.


강 행장은 다음 주자로 유명순 한국씨티은행장을 지목했다.


한편 농협은행은 이 외에도 '저출생 위기 극복', '아동학대 예방', '마약 근절' 등 각종 사회 문제 관련 캠페인에 참여하고 있다.

강태영 농협은행장, 청소년 도박 근절 릴레이 캠페인 참여
이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
