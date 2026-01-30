본문 바로가기
HD한국조선해양, 1만2000㎥급 액화이산화탄소 운반선 2척 수주

서믿음기자

입력2026.01.30 09:06

언론사 홈 구독
일본 MOL과 건조 계약
2029년까지 순차 인도

HD한국조선해양이 액화이산화탄소(LCO₂) 운반선 수주에 성공하며 친환경 선박 시장에서 경쟁력을 이어가고 있다.

액화이산화탄소운반선 조감도. HD한국조선해양 제공

HD한국조선해양은 최근 일본 해운사 Mitsui O.S.K. Lines(MOL)과 1만2000세제곱미터(㎥)급 액화이산화탄소 운반선 2척에 대한 건조 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.


이번에 수주한 선박은 길이 150m, 너비 28m, 높이 15m 규모로, 울산 HD현대중공업에서 건조돼 2029년 하반기까지 순차적으로 선주사에 인도될 예정이다.

HD한국조선해양은 앞서 2023년과 2024년에 걸쳐 총 4척의 액화이산화탄소 운반선을 수주했으며, 올해 초에는 첫 번째 선박을 성공적으로 인도한 바 있다. 이번 수주를 통해 해당 선종에서의 건조 실적을 지속적으로 확대하고 있다.


이번 계약 선박은 세계 최대 규모의 중압 액화이산화탄소 운반선으로, 액화이산화탄소뿐 아니라 액화석유가스(LPG)도 안정적으로 운송할 수 있는 화물 처리 시스템을 적용해 다목적 운송이 가능하다. 또한 친환경 LNG 이중연료 추진 엔진을 탑재해 운항 중 오염물질 배출을 줄였다.


북해 등 극지 환경에서도 안정적인 운항이 가능하도록 내빙(Ice Class) 설계 기술을 적용했으며, 선수와 선미에 추진기(Side thruster)를 장착해 항만 접·이안 시 조종 성능도 강화했다.

이들 선박은 향후 Northern Lights JV가 운영하는 탄소포집저장(CCS) 프로젝트에 투입될 예정이다. 노던라이츠 합작회사는 Shell, TotalEnergies, Equinor가 공동 설립한 법인으로, 유럽 내에서 포집된 이산화탄소를 노르웨이 터미널로 운송한 뒤 북해 해저 지층에 저장하는 세계 최초의 국경 간 상업 이산화탄소 운송·저장(CCS) 서비스를 운영하고 있다.


해당 프로젝트는 지난해 연간 150만 톤 규모의 1단계 설비 가동을 시작했으며, 2028년 2단계 프로젝트 가동을 목표로 연간 최소 500만 톤 이상의 저장 능력을 확보할 계획이다.


시장 전망도 밝다. DNV에 따르면 전 세계 액화이산화탄소 운반선 선대는 2030년 41척에서 2040년 124척, 2050년에는 270척 수준까지 확대될 것으로 예상된다.


HD한국조선해양 관계자는 "시장 확대가 기대되는 액화이산화탄소 운반선 분야에서 저압과 중압 저장 기술을 모두 확보해 다양한 고객 요구에 대응하고 있다"며 "축적된 건조 경험과 기술력을 바탕으로 고품질 선박을 공급해 글로벌 탈탄소 흐름에 기여하겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
언론사 홈 구독
