휴온스, 비타민C·G6PD 검사기기 국내 판권 확보

"비타민C 주사제 ‘메리트씨’와 시너지 기대"

휴온스가 비타민C 혈중 농도와 G6PD(포도당6인산탈수소효소)를 측정할 수 있는 체외진단의료기기 국내 판매에 나선다.

휴온스는 최근 체외진단 스타트업 라플레와 '닥터라플레 R1 애널라이저'와 검사 스트립 3종에 대한 국내 독점 판매 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.

닥터라플레 R1 애널라이저는 식품의약품안전처로부터 의료기기 1등급 허가를 받은 체외진단기기다. 스트립 종류에 따라 G6PD 수치 또는 비타민C 혈중 농도를 측정할 수 있으며 검사 결과는 약 4분 내 확인 가능하다.

G6PD 검사는 고용량 비타민C 주사제 투여 전 필수적으로 시행된다. 해당 효소가 부족한 환자에게 고용량 비타민C를 투여할 경우 용혈성 빈혈 등의 부작용 위험이 있기 때문이다. 비타민C 혈중 농도 검사는 투여 전후 효과를 수치로 확인하는 데 활용된다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



