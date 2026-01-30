본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

휴온스, 비타민C·G6PD 검사기기 국내 판권 확보

박정연기자

입력2026.01.30 09:06

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"비타민C 주사제 ‘메리트씨’와 시너지 기대"

휴온스 가 비타민C 혈중 농도와 G6PD(포도당6인산탈수소효소)를 측정할 수 있는 체외진단의료기기 국내 판매에 나선다.

휴온스 브랜드 로고. 휴온스

휴온스 브랜드 로고. 휴온스

AD
원본보기 아이콘

휴온스는 최근 체외진단 스타트업 라플레와 '닥터라플레 R1 애널라이저'와 검사 스트립 3종에 대한 국내 독점 판매 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.


닥터라플레 R1 애널라이저는 식품의약품안전처로부터 의료기기 1등급 허가를 받은 체외진단기기다. 스트립 종류에 따라 G6PD 수치 또는 비타민C 혈중 농도를 측정할 수 있으며 검사 결과는 약 4분 내 확인 가능하다.

G6PD 검사는 고용량 비타민C 주사제 투여 전 필수적으로 시행된다. 해당 효소가 부족한 환자에게 고용량 비타민C를 투여할 경우 용혈성 빈혈 등의 부작용 위험이 있기 때문이다. 비타민C 혈중 농도 검사는 투여 전후 효과를 수치로 확인하는 데 활용된다.


휴온스는 자사 고용량 비타민C 주사제 '메리트씨'를 사용하는 병·의원을 중심으로 검사기기 보급을 확대한다는 계획이다.




박정연 기자 jy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000명 더 줄인다는 아마존 "직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

아는 사람만 싸게 사는 신형 스마트폰…단통법 폐지 반년, 채워지지 않은 빈칸

"알리에 시킬까?" 샤오미 폰 쓰다가…배터리 교체에만 두 달째 발동동

새로운 이슈 보기