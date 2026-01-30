심플랫폼, 인피니언 PoC로 글로벌 산업용 AI 시장 존재감

산업용 AI 플랫폼 기업 심플랫폼 심플랫폼 444530 | 코스닥 증권정보 현재가 7,610 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,630 2026.01.30 개장전(20분지연) 관련기사 심플랫폼, '2025 공공 AX 프로젝트' 의료 인포데믹 대응 전략 세미나 성료심플랫폼, 장애인 국가대표 AI 코칭 성과로 장관표창심플랫폼, '소프트웨이브 2025'서 실전형 AX 기술로 산업·생활 혁신 적용 사례 선보여 전 종목 시세 보기 close 이 해외 실증과 국내 적용 성과를 기반으로 글로벌 산업용 AI 시장에서 존재감을 키우고 있다. 실제 산업 현장을 중심으로 한 단계적 성과를 축적하며 글로벌 확장 가능성을 가시화하고 있다는 평가다.

심플랫폼은 산업 현장에서 발생하는 대규모 데이터를 활용해 장비 이상 탐지와 품질 예측을

수행하는 산업용 AI 플랫폼을 고도화해 왔다. 단순 기술 검증을 넘어 실제 생산 환경에 적용 가능한 실증 사례 확보에 집중해 온 점이 특징이다.

해외에서는 지난해 말레이시아 정부와 협력해 현지 반도체 제조 현장을 대상으로 반도체 공정 AI PoC(사업 실증)를 진행했다. 실제 공정 데이터를 분석해 이상 징후를 탐지하는 방식으로 글로벌 제조 환경에서의 적용 가능성을 검증했다.

국내에서는 DB 하이텍 일부 공정에 AI 기반 장비 이상 탐지 및 품질 이상 분류 기능을 도입해 수율 개선과 불량률 저감 성과를 냈다. 압력·온도·전압 등 물리 데이터와 제품 이미지 데이터를 결합한 분석 고도화를 통해 현장 활용도를 높였다.

이 같은 성과를 바탕으로 심플랫폼은 최근 글로벌 반도체 기업 Infineon Technologies 와 PoC 계약을 체결했다. 국내 중소기업으로는 처음으로 글로벌 반도체 제조 공정에 산업용 AI 플랫폼을 공급하는 사례다. GaN MOCVD 공정을 대상으로 시계열 데이터를 분석해 장비 이상을 조기에 탐지하고 공정 안정성과 품질 예측 정확도를 높이는 데 초점을 맞춘다.

PoC 기간은 3 개월이며 기술 지원은 2028년 4월까지 이어질 예정이다. 단기 실증을 넘어 장기 협업 구조를 전제로 한다는 점에서 의미가 크다. 업계에서는 해외 실증－국내 성과－글로벌 공급으로 이어지는 심플랫폼의 성과 흐름이 국내 산업용 AI 의 글로벌 진출 가능성을 보여주는 사례로 평가하고 있다.





