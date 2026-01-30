한화운용, PLUS 금채권혼합 ETF 순자산 1000억 돌파

한화자산운용은 ' PLUS 금채권혼합 PLUS 금채권혼합 0138Y0 | 코스피 증권정보 현재가 11,125 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,250 2026.01.30 개장전(20분지연) 전 종목 시세 보기 close ' 상장지수펀드(ETF)가 순자산총액 1042억원을 달성했다고 30일 밝혔다. 지난해 12월 16일 상장한 이후 약 한 달여 만이다.

이는 퇴직연금(DC·IRP) 계좌 내 금 투자 수요가 급격히 증가한 영향으로 풀이된다. PLUS 금채권혼합은 국내 유일하게 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능한 금 ETF다. 금과 국고채 3년물에 50%씩 투자해 규정 상 비위험자산으로 분류되기 때문이다. PLUS 금채권혼합 ETF를 활용하면 퇴직연금 계좌 내 금 편입 비중을 최대 85%까지 늘릴 수 있다.

최근 금 가격이 사상 최고치를 기록하자 이러한 수요에 불이 붙었다. 글로벌 지정학 갈등이 지속되면서 각국 중앙은행들은 지속적으로 대표적인 안전자산인 금을 매입해왔다. 한국은행 역시 올 1분기부터 해외상장 금 현물 ETF를 포트폴리오에 편입했다.

더불어 도널드 트럼프 미국 대통령의 약달러 옹호 발언, 관세전쟁으로 인한 '탈미국' 분위기 확산 등으로 달러 인덱스가 급락하는 흐름을 보이면서 안전자산 투자 수요는 금으로 더 옮겨갈 전망이다.

PLUS 금채권혼합 ETF는 국제 표준 금 가격을 추종하여 국내외 금 시세 차이에 대한 걱정 없이 투자할 수 있다. 포트폴리오에 편입된 국고채 3년물은 금 가격에 안정성을 더하는 역할을 한다.

또한 퇴직연금 계좌서 활용 시 포트폴리오 자산군 다변화를 통해 변동성을 낮추는 효과를 기대할 수 있다. 예를 들어 위험자산 한도인 70%까지 PLUS 미국S&P500 ETF에 투자하고, 나머지를 30%를 PLUS 금채권혼합 ETF에 투자하면 주식, 금, 채권에 각각 70%, 15%, 15%씩 자산을 배분하는 셈이 된다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "PLUS 금채권혼합 ETF는 국내외 시세 차이를 의미하는 '김치 프리미엄'으로부터 자유롭고 자산배분 및 변동성 완화 측면에서도 효과적이므로 퇴직연금 계좌에서 투자하기에 매우 적합하다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



