깨끗한나라 PRO, 프리미엄 공간 위한 '프레쉬 폼 손 세정제' 출시

깨끗한나라는 자사 B2B 위생 브랜드 '깨끗한나라 PRO'가 프리미엄 상업 공간을 위한 '프레쉬 폼 손 세정제'를 출시했다고 30일 밝혔다.

깨끗한나라 PRO의 '프레쉬 폼 손 세정제' 이미지. 깨끗한나라

이번 신제품은 기존 업소용 손 세정제의 비위생적인 교체 방식과 관리의 번거로움 등을 개선하고, 공간의 품질과 사용 경험을 높이기 위해 개발됐다. 위생 관리 수준과 공간 이미지를 함께 고려해야 하는 백화점·골프장·호텔·카페·사무공간 등을 중심으로 보급될 예정이다.

프레쉬 폼 손 세정제는 부드럽고 풍성한 거품이 잔여물 없이 깔끔하게 세정되며, 산뜻한 시트러스 향이 사용 후에도 은은하게 남아 상쾌한 사용감을 제공한다.

또 파우치형 디스포저블 팩과 전용 디스펜서를 적용해 교체가 간편하고 위생적으로 사용할 수 있도록 설계했다. 내용물 교체 시 외부 오염 가능성을 최소화해 관리 효율성과 위생성을 동시에 높인 점도 특징이다. 유해성분 6종을 첨가하지 않아 안심하고 사용할 수 있으며, 인체피부 일차자극 시험에서 무자극 판정을 받아 안전성도 입증했다.

깨끗한나라 PRO는 이번 손 세정제 출시를 계기로 ▲산업용 와이퍼(기계·공장 청정용) ▲방진 마스크 ▲위생 장갑 등으로 제품 라인업을 순차 확대하며, 시설 관리·산업 현장·식품 제조 환경까지 폭넓은 위생 환경에 대응할 계획이다.

깨끗한나라 관계자는 "프레쉬 폼 손 세정제는 향, 위생, 디자인을 모두 고려한 제품으로 위생 관리가 공간의 가치로 이어지는 환경에 최적화된 솔루션"이라며 "앞으로도 깨끗한나라 PRO를 중심으로 생활에서 산업으로 이어지는 위생 관리의 전문화를 이끌어 나갈 것"이라고 말했다.





