JYP 박진영·정욱·신현국, 美 빌보드 '파워 100' 선정

이이슬기자

입력2026.01.30 08:48

박진영 JYP CCO(왼쪽) 정욱 JYP CEO. JYP엔터테인먼트 제공

박진영 JYP CCO(왼쪽) 정욱 JYP CEO. JYP엔터테인먼트 제공

박진영 JYP엔터테인먼트 설립자 겸 창의성 총괄 책임자와 정욱 대표이사, 신현국 JYP America 대표이사 겸 최고 전략 책임자가 '2026 빌보드 파워 100'에 선정됐다.


미국 음악 매체 빌보드는 28일(현지시간) 홈페이지에 전 세계 음악 산업에서 영향력을 발휘하는 리더 명단을 발표했다. JYP 경영진 3인은 멀티섹터 부문 12위를 기록했다.

빌보드는 JYP가 K팝의 글로벌 인기에 힘입어 지난해 2분기 기록적인 매출을 달성한 점을 주요 선정 사유로 꼽았다. 특히 스트레이 키즈의 월드투어 '도미네이트' 성과를 집중 조명했다. 빌보드에 따르면 해당 분기 JYP의 콘서트 매출과 기획상품(MD) 판매 매출은 전년 동기 대비 각각 342%, 356% 급증했다.


스트레이 키즈는 북미에서 진행한 13회 공연을 통해 관객 49만1000명을 동원하며 7620만달러의 매출을 기록했다. 이는 빌보드 박스스코어 기준 북미 지역에서 가장 높은 판매량과 매출을 달성한 K팝 투어로 기록됐다. 빌보드는 JYP의 미국 사업을 총괄하는 신현국 대표이사가 해당 투어를 통해 비즈니스 고도화를 이끌었다고 평가했다.


아울러 JYP의 아티스트 육성 시스템에 대해서도 긍정적인 분석을 내놨다. 빌보드는 미사, 있지, 엔믹스, 킥플립 등 성공적인 시장 안착을 예로 들며 JYP의 지속 가능한 성장 가능성을 높게 평가했다.

빌보드는 매년 레이블·매니지먼트 등 음악 산업 부문별 리더를 선정해 발표하는 '파워 100' 리스트를 발표한다. 올해는 루시안 그레인지 유니버설 뮤직 그룹 회장과 마이클 라피노 라이브네이션 최고경영자(CEO) 등이 포함됐다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
