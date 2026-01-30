본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

HK이노엔 비원츠, '100만 세럼스틱' 새 얼굴로 NCT 태용 발탁

곽민재기자

입력2026.01.30 08:52

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

HK이노엔 의 스킨케어 브랜드 비원츠(bewants)가 오는 2월부터 NCT 태용을 모델로 한 신규 광고 캠페인을 전개한다고 30일 밝혔다.


HK이노엔 비원츠 펩타이드-X 퍼밍 아이 세럼 스틱 모델로 발탁된 NCT 태용. HK이노엔

HK이노엔 비원츠 펩타이드-X 퍼밍 아이 세럼 스틱 모델로 발탁된 NCT 태용. HK이노엔

AD
원본보기 아이콘

이번 캠페인은 브랜드 대표 제품인 '아이 세럼 스틱'이 누적 판매 100만개를 돌파한 성과를 기념하고, 아이케어 전문 브랜드로서 입지를 더욱 공고히 하기 위해 마련됐다.

광고 모델로는 K-POP 그룹 NCT의 아티스트 NCT 태용이 선정됐다. 비원츠는 NCT 태용의 이미지가 수분, 주름, 쿨링, 탄력 붓기, 다크서클 개선 등 다양한 기능을 갖춘 '펩타이드-X 퍼밍 아이 세럼 스틱'의 브랜드 특성과 부합해 모델로 선정했다고 설명했다.


펩타이드-X 퍼밍 아이 세럼 스틱은 눈가 전용 아이케어 제품이다. 10종의 펩타이드 성분을 함유해 탄력에 도움을 주는 것이 특징이다. 특히 기존 아이크림에서 흔히 느껴지던 끈적임과 유분감을 최소화한 가벼운 세럼 텍스처로, 얇고 예민한 눈가 피부에도 부담 없이 사용할 수 있다. 튜브형 용기가 아닌 스틸볼 어플리케이터를 적용했다. 바르는 순간 즉각적인 쿨링감을 제공하고 눈가 붓기 완화에도 도움을 준다.


광고는 유튜브, 넷플릭스, 티빙 등 주요 디지털 영상 플랫폼을 중심으로 전개된다. 동시에 버스·지하철 등 대중교통 매체와 올리브영 매장 등 옥외 광고도 선보인다.

HK이노엔 비원츠 관계자는 "NCT 태용과 함께하는 이번 캠페인을 통해 K-뷰티 소비자들에게도 비원츠와 '펩타이드-X 퍼밍 아이 세럼 스틱'의 인지도를 확장할 것"이라고 밝혔다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000명 더 줄인다는 아마존 "직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"알리에 시킬까?" 샤오미 폰 쓰다가…배터리 교체에만 두 달째 발동동

금감원, 쿠팡페이·파이낸셜 검사 재연장…"위규 사항 정밀 점검"

새로운 이슈 보기