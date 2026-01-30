'론스타 승소 주역' 정홍식, 중앙대 로스쿨 원장 부임

법무부 국제법무국장 임기 마치고

2월 말께 원장직 맡을 전망

국제거래법 분야 전문가

론스타와의 국제투자분쟁(ISDS) 취소절차에서 정부 승소를 이끈 정홍식 법무부 국제법무국장이 중앙대 로스쿨 원장으로 임용된 것으로 파악됐다. 정 국장은 이르면 오는 2월 말 원장직을 맡을 것으로 보인다.

30일 법조계에 따르면 이날 법무부 국제법무국장으로서 임기를 마친 정 국장은 교수 복귀 후 이르면 2월 말께 중앙대 로스쿨 원장으로 보직 발령이 날 것으로 전해졌다. 퇴직공직자로서 공직자윤리위원회의 취업심사가 필요해, 관련 절차가 마무리되는 시점에 맞춰 원장 인사가 이뤄질 전망이다.

윤석열 정부 당시 신설된 국제법무국의 초대 국장으로 발탁된 정 국장은 '순혈주의'가 강한 법무부 조직에 수혈된 외부 전문가로 주목받았다. 정 국장의 재임 기간 중 가장 큰 성과로는 론스타와의 ISDS 취소 신청 사건에서의 사실상 승소가 꼽힌다. 그는 최근 론스타 ISDS 취소결정 선고 직후 정부 승소(취소신청 인용) 결정을 설명하며 직접 브리핑에 나서기도 했다. 정부는 이번 취소절차 승소로 원판정에서 패소했던 약 4000억원 상당 배상의무가 소급 소멸됐다고 밝혔다. 정 국장은 이날 기자회견장에서 검사들에 대해 '국가와 국민을 위한 공복'이라는 취지로 평가하며, 국제 중재 대응에서의 역할을 강조하기도 했다.

미국 인디애나대 로스쿨(JD) 출신으로 미국 변호사 자격을 보유한 정 국장은 싱가포르국제중재센터(SIAC), 세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 등에서 중재인 및 조정위원으로 활동해온 국제거래법 분야의 전문가로 평가받는다.





