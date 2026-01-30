본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

삼성 헬스, 식약처 '디지털의료·건강지원기기' 1호 등록

이명환기자

입력2026.01.30 08:44

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

심박수·혈중 산소·걸음 수 등 기능 등록

삼성전자 는 갤럭시 워치8 시리즈 등에 탑재된 삼성 헬스의 주요 기능이 식품의약품안전처의 디지털의료·건강지원기기 1호로 등록됐다고 30일 밝혔다.


식약처는 지난해 1월 시행된 디지털의료제품법에 따라 올해 1월부터 디지털의료·건강지원기기의 자율신고 및 성능인증 제도를 도입했다.

삼성전자는 갤럭시 워치8 시리즈 등에 탑재된 삼성 헬스의 주요 기능이 식품의약품안전처의 디지털의료·건강지원기기 1호로 등록됐다고 30일 밝혔다. 삼성전자 제공

삼성전자는 갤럭시 워치8 시리즈 등에 탑재된 삼성 헬스의 주요 기능이 식품의약품안전처의 디지털의료·건강지원기기 1호로 등록됐다고 30일 밝혔다. 삼성전자 제공

AD
원본보기 아이콘

삼성전자는 국내 최초로 갤럭시 워치에서 제공하는 심박수·혈중 산소·걸음 수 등 삼성 헬스의 주요 기능을 디지털의료·건강지원기기 신고제 등록을 마쳤다.


삼성 헬스는 수면, 활동, 식이, 마음건강 등 주요 건강 지표를 추적하고 인공지능(AI) 기반 맞춤형 인사이트를 제공하는 건강 관리 서비스로, 갤럭시 워치, 갤럭시 링 등 갤럭시 웨어러블 기기와 연동된다.


삼성 헬스 사용자는 갤럭시 웨어러블 기기를 통해 하루 종일 심박수를 자동으로 측정하고 이상 징후가 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있다. 아울러 일상 속에서 혈액 내 산소포화도를 측정해 전반적인 호흡기 건강 상태를 모니터링할 수 있으며, 수면 중에도 변화하는 혈중 산소포화도를 확인할 수 있다.

최종민 삼성전자 MX사업부 디지털헬스팀 상무는 "삼성전자는 건강 관리에 필수적인 도구로 자리매김하고 있는 웨어러블 기기를 통해 앞으로도 예방적 건강 관리를 위한 혁신을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000명 더 줄인다는 아마존 "직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"알리에 시킬까?" 샤오미 폰 쓰다가…배터리 교체에만 두 달째 발동동

금감원, 쿠팡페이·파이낸셜 검사 재연장…"위규 사항 정밀 점검"

새로운 이슈 보기