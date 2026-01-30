삼성전자, A4 크기 컬러 이페이퍼 출시…초저전력·친환경 강조

초슬림·초경량 디지털 사이니지

플랑크톤 기반 바이오 레진 적용

내달 ISE 2026서 20형도 공개 예정

삼성전자가 A4 종이 크기 수준의 13형 '삼성 컬러 이페이퍼'를 글로벌 시장에 순차 출시한다.

삼성전자는 30일 지난해 처음 출시한 32형 모델에 더해 A4 종이 크기의 13형 신제품을 출시한다고 밝혔다. '삼성 컬러 이페이퍼'는 종이처럼 얇고 가벼운 디지털 사이니지다. 디지털 잉크 기술을 적용해 기존 대비 현저히 낮은 전력이 소모되는 것이 특징이다.

삼성전자 모델이 A4 종이 크기 수준의 13형 '삼성 컬러 이페이퍼'를 소개하고 있다. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

이번 13형 제품에는 1600x1200 해상도와 4:3 화면비가 적용됐다. 가장 얇은 부분의 두께는 8.6mm, 배터리를 포함한 무게는 0.9kg 수준이다. 충전식 착탈 배터리와 거치용 스탠드, 천장 걸이용 브래킷을 제공해 벽이나 레일 와이어, 테이블 등 다양한 상업 환경에 적용할 수 있다.

해당 제품에는 세계 최초로 식물성 플랑크톤 오일 기반의 바이오 레진이 적용됐다. 삼성전자는 레진 생산 과정에서 이산화탄소를 직접 흡수하는 식물성 플랑크톤을 원재료로 활용해 기존 석유 기반 플라스틱 소재 대비 40% 이상 탄소 배출량을 줄일 수 있다고 설명했다.

제품 커버에는 바이오 레진과 재활용 플라스틱이 절반 이상 포함됐음을 글로벌 인증기관인 UL로부터 검증받았다. 포장재도 모두 종이 소재만 사용했다.

콘텐츠 최적화 기술인 '컬러 이미징 알고리즘'이 적용됐고, 콘텐츠 플레이리스트 운영이나 기기 제어도 편리하게 할 수 있다. 콘텐츠 화질 최적화와 색감 미리보기 등 기능도 제공한다.

A4 종이 크기 수준의 13형 '삼성 컬러 이페이퍼' 라이프스타일 이미지. 삼성전자 원본보기 아이콘

김형재 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 식물성 플랑크톤 기반의 바이오 레진을 개발해 제품에 업계 최초로 적용했다"며 "종이를 대체할 수 있는 컬러 이페이퍼 신제품과 새로운 소재 개발 등 기술 혁신을 통해 새로운 시장 개척에 앞장서겠다"고 말했다.

삼성전자는 2월 스페인 바르셀로나에서 열리는 유럽 최대 상업용 디스플레이 전시 'ISE 2026'에서 A3 종이 크기의 20형 컬러 이페이퍼도 최초 공개할 예정이다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



