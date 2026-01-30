자주, 긴 한파에 보온 기능성 의류 매출 최대 50%↑

남성용 레깅스 등 인기

신세계까사는 라이프스타일 브랜드 '자주'의 발열온감 등 보온 기능성 의류 제품군의 매출이 전주 대비 크게 올랐다고 30일 밝혔다.

길어지는 한파 속 출퇴근길 보온을 챙기기 위한 30·40 직장인들의 수요가 크게 작용했다는 분석이다.

자주의 '발열온감' 시리즈. 신세계까사 AD 원본보기 아이콘

자주 발열온감 시리즈는 기능성 발열 원단을 사용해 따뜻함을 오래도록 유지해주는 겨울 시즌 베스트셀러 아이템이다. 이 가운데 남성 레깅스의 매출이 50%가량 눈에 띄게 신장했다.

경량 패딩 '자주 라이트 다운필 재킷'도 전주 대비 매출이 20% 신장했다. 보온 기능성 파자마인 '밍크 플리스 파자마'도 같은 기간 20% 이상 매출이 증가했으며, 니트 장갑과 같은 패션 잡화류도 60% 이상 오르는 등 한파 극복을 위한 아이템들의 매출이 함께 느는 추세라는 분석이다.

자주 관계자는 "합리적인 가격에 보온 기능과 착용감이 뛰어난 계절성 의류 아이템을 지속 개발 확대해 자주의 대표 카테고리로 키워나갈 계획"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



