객실키에 여행 추억을…신라스테이, '포토 키카드' 서비스

김흥순기자

입력2026.01.30 08:41

체크아웃 후에도 간직, 기념품으로 소장
신라스테이 7개 지점 이용 가능
전 지점 순차 적용 계획

호텔신라 가 운영하는 비즈니스호텔 체인 신라스테이가 객실 키카드에 여행의 추억을 담아 간직할 수 있는 '포토 키카드' 서비스를 선보인다고 30일 밝혔다.


신라스테이 포토 키카드. 신라스테이 제공

신라스테이 포토 키카드는 호텔 투숙 시 제공되는 객실 키카드를 단순한 기능을 넘어, 호텔 경험을 담은 포토카드로 간직할 수 있도록 한 것이다.

호텔 로비에 설치된 포토 키오스크를 통해 투숙객이 직접 선택한 이미지를 객실 키카드에 출력할 수 있으며, 출력된 키카드는 투숙 기간 동안 객실 키로 사용한 뒤 체크아웃 후 기념품으로 소장할 수 있다.


포토 키카드 서비스는 신라스테이 서초, 삼성, 마포, 서부산, 울산, 해운대, 제주 등 7개 지점 로비에서 키오스크를 통해 유료로 이용할 수 있다. 체크인 시 추가 제공되는 하얀 객실 키카드를 포토 키오스크에 삽입한 뒤 개인 휴대폰에 저장된 이미지를 업로드하면 사진 출력이 가능하다.


향후에는 시즌별 콘셉트와 지점별 특성을 반영한 포토 프레임은 물론, 다양한 브랜드 제휴를 통해 포토 키카드 디자인을 확대해 나갈 예정이다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
