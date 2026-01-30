여수세계섬박람회조직위, 전시관 명칭 선호도 조사

내달 6일까지 온라인 투표



2026여수세계섬박람회조직위원회(이하 '조직위')가 지난 29일 전 국민을 대상으로 전시관 명칭 선호도 조사에 나선다.

조직위에 따르면, 이번 조사는 박람회 7개 전시관에 대한 직관적이고 차별화된 명칭을 찾고 홍보 효과를 꾀하기 위해 마련됐다.

선호도 조사는 오는 30일부터 내달 6일까지 8일간 네이버 폼 온라인 설문과 여수시 시민소통광장 누리집을 통해 진행된다.

설문지는 전시관별 기존 명칭과 신규 명칭 2개 등 총 3개로 구성돼 있으며, 신규 명칭은 감독단, 자문위원, 대행사 등을 통해 선정됐다.

설문 참여자는 추첨을 통해 커피 등 기프티콘을 받을 수 있다.

조직위 김종기 사무총장은 "선호도 조사 결과를 바탕으로 전시관 명칭을 확정할 계획이다"며 "섬박람회 성공 개최의 밑거름이 될 이번 조사에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





