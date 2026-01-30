본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

여수세계섬박람회조직위, 전시관 명칭 선호도 조사

호남취재본부 허선식기자

입력2026.01.30 09:00

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 6일까지 온라인 투표

2026여수세계섬박람회조직위원회(이하 '조직위')가 지난 29일 전 국민을 대상으로 전시관 명칭 선호도 조사에 나선다.


조직위에 따르면, 이번 조사는 박람회 7개 전시관에 대한 직관적이고 차별화된 명칭을 찾고 홍보 효과를 꾀하기 위해 마련됐다.

2026여수세계섬박람회조직위원회가 전 국민을 대상으로 섬박람회 7개 전시관에 대한 명칭 선호도 조사를 내달 6일까지 온라인 투표로 진행한다. 여수세계섬박람회조직위 제공

2026여수세계섬박람회조직위원회가 전 국민을 대상으로 섬박람회 7개 전시관에 대한 명칭 선호도 조사를 내달 6일까지 온라인 투표로 진행한다. 여수세계섬박람회조직위 제공

AD
원본보기 아이콘

선호도 조사는 오는 30일부터 내달 6일까지 8일간 네이버 폼 온라인 설문과 여수시 시민소통광장 누리집을 통해 진행된다.

설문지는 전시관별 기존 명칭과 신규 명칭 2개 등 총 3개로 구성돼 있으며, 신규 명칭은 감독단, 자문위원, 대행사 등을 통해 선정됐다.


설문 참여자는 추첨을 통해 커피 등 기프티콘을 받을 수 있다.


조직위 김종기 사무총장은 "선호도 조사 결과를 바탕으로 전시관 명칭을 확정할 계획이다"며 "섬박람회 성공 개최의 밑거름이 될 이번 조사에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000명 더 줄인다는 아마존 "직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"알리에 시킬까?" 샤오미 폰 쓰다가…배터리 교체에만 두 달째 발동동

금감원, 쿠팡페이·파이낸셜 검사 재연장…"위규 사항 정밀 점검"

새로운 이슈 보기