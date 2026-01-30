본문 바로가기
이동환 시장, 독거노인 가정 방문…“안전하고 따뜻한 겨울나기 지원”

이종구기자

입력2026.01.30 08:38

고양시, 한파 대비 취약계층 가정 방문

경기 고양특례시(시장 이동환)는 최근 연일 계속되고 있는 겨울 한파로 어려움을 겪고 있는 취약계층의 안전과 건강을 살피기 위해 독거 노인 가정을 방문했다고 30일 밝혔다.

이동환 고양특례시장이 최근 연일 계속되고 있는 겨울 한파로 어려움을 겪고 있는 취약계층의 안전과 건강을 살피기 위해 독거 노인 가정을 방문하고 있다. 고양특례시 제공

이번 방문은 저체온증, 난방 취약 등 겨울철 안전사고를 예방하고, 한파로 인한 불편이나 위험 요소는 없는지 살펴보기 위해 마련됐다.


이날 이동환 시장은 어르신의 안부를 살피고, 난방은 잘 되는지, 수도관은 얼지 않았는지, 외풍은 심하지 않은지 등을 확인하며 집 상태를 꼼꼼히 둘러봤다. 또한 현장에서 어르신의 이야기에 귀를 기울이며 겨울철 생활 속 어려움과 건의 사항을 나눴다.

이동환 시장은 "연일 이어지는 추위로 홀로 지내시는 어르신들의 불편과 걱정이 많으실 것"이라며 "앞으로도 지속적인 관심과 소통을 통해 어르신들이 보다 안심하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 촘촘한 돌봄을 이어가겠다"라고 말했다.


한편 시는 한파특보 발효 시 취약계층 집중관리 체계를 가동하고, 관계부서 및 유관기관과 협력해 위기 상황에 신속히 대응할 방침이다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
