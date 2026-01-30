1년 만에 돌아온 '황제광어회'…이마트, 고래잇 페스타 주말 특가 행사

일주일간 고래잇 페스타

이마트가 다음달 4일까지 일주일간 대형 할인행사 '2월 고래잇 페스타'를 진행하는 가운데, 주말을 맞아 더 큰 혜택들을 제공하는 '고래잇 페스타 주말 특가' 행사를 선보인다고 30일 밝혔다.

30일부터 2월1일까지 3일간 원물 기준 4㎏ 내외의 대형 사이즈 광어만을 활용한 '황제광어회(360g 내외, 팩)'를 해양수산부와 협력해 최대 50% 저렴한 가격에 판매한다. 정상가 4만3800원에서 신세계포인트 적립 시 20% 할인된 3만5040원에 판매하며, 행사카드로 결제 시 추가 30% 할인이 적용돼 정상가 대비 최대 50% 저렴한 2만1900원에 구매할 수 있다.

이마트 회코너 매장 사진. 이마트 AD 원본보기 아이콘

이마트 황제광어회는 지난해 2월 판매 이후 1년 만에 다시 선보이는 상품으로, 일반적으로 판매되는 광어 대비 최대 2배 크기에 달하는 원물을 활용한 이마트의 차별화 상품이다. 보통 약 1년 내외 양식 기간을 거쳐 2㎏ 내외로 판매되는 일반 광어와 달리 제주도에 위치한 이마트 협력 양식어가 23개 '바다목장'과 사전 기획을 통해 2년 가까이 길러낸 광어로, 큰 크기만큼 더욱 쫄깃한 식감이 특징이다.

특히 지난해 여름 제주 양식장 고수온 피해와 고물가로 인한 비용 상승 등 어려운 상황 속에서도 이마트는 생산 안정성을 위해 양식 어가와 사료비, 시설 증축 비용 등을 함께 부담하는 등 상생 협력을 통해 이마트의 차별화 상품으로 다시 선보일 수 있었다.

준비 물량도 3일간 활어 기준 약 50여t으로 넉넉한 물량을 준비했으며, 평시 대형 할인 행사의 경우 일평균 4~5t가량 판매되는 점을 감안했을 때, 대형 행사 물량 대비로도 약 4배가량 많은 수준이다.

한편, 이마트는 명절을 앞두고 장바구니 물가 부담을 줄여줄 다양한 필수 먹거리 할인 특가 행사도 펼친다. 이마트는 오는 2월1일까지 최근 고시세가 이어지고 있는 계란 대표 상품인 '이맛란 30구(특란)'를 농림축산식품부와 협력해 정상가 대비 최대 39% 저렴한 4979원 특가에 선보인다. 준비 물량도 30만판으로 평시 물량 대비 4배 수준의 물량을 준비했다. 또한 미국산 소고기 '초이스 부채(냉장, 100g)'는 신세계포인트 적립 시 50% 할인된 1990원에, 파프리카는 3개 3990원 할인가에 기획했다.

이마트 정양오 전략마케팅본부장은 "명절을 앞두고 장바구니 물가 부담을 낮출 수 있는 다양한 고래잇 주말 특가 행사를 준비했다"며 "주말 특가 행사에 더해 2월4일까지 이어지는 고래잇 페스타에서도 큰 폭의 할인 행사들을 이어나갈 예정"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>