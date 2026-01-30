[오늘의신상]풀무원, '특등급 국산콩' 활용 두유·두부칩 출시

작년 출시 '특등급 국산콩물' 누적 판매량 100만병 넘어



풀무원식품이 국내산 콩 중 가장 높은 등급인 '특등급 국산콩'을 활용한 제품 라인업을 확대한다.

풀무원식품은 '특등급 국산콩 두유'와 '특등급 국산콩 두부칩'을 출시했다고 30일 밝혔다. 지난해 선보인 '특등급 국산콩물'의 흥행에 힘입어 특등급 원료를 전면에 내세운 제품군을 확장하는 전략이다.

앞서 출시된 특등급 국산콩물은 특등급 국산콩만을 사용해 콩 본연의 맛을 강조한 제품으로, 출시 한 달여 만인 지난해 7월 중순 누적 판매량 50만병을 넘어섰다. 여름 성수기 이후에도 판매가 이어지며 12월 기준 누적 판매량은 100만병을 돌파했다. 풀무원은 올해 여름철을 겨냥해 콩물 제품군 확대와 추가 신제품 출시도 준비하고 있다.

이번에 출시한 신제품은 1등급을 웃도는 특등급 국산콩 원료만을 사용한 프리미엄 제품이다. 원료 경쟁력을 중시하는 소비자 수요를 겨냥했다는 설명이다.

'특등급 국산콩 두유'는 특등급 국산콩에서 식이섬유를 함유한 콩비지를 걸러내지 않고 통째로 갈아 원액 두유를 96.37% 함유한 전두유 제품이다. 콩을 갈 때 필요로 하는 수분 외에 후첨으로 물을 넣는 절차를 생략해 더 진하다.

풀무원은 소비자가 두유를 식사 대용이나 간식으로 건강하게 즐기는 수요 증가에 주목해 안심하고 마실 수 있도록 설계하는 데 중점을 뒀다. 콩즙, 올리고당, 천일염 총 3개의 원재료만 사용하고 향료, 수크랄로스(감미료), 아세설팜칼륨(감미료), 글리세린에스테르(유화제), 규소수지(거품 제거제)를 사용하지 않았다. 영양적으로는 올리고당으로 건강한 단맛을 내 저당 기준을 충족했으며, 고식이섬유로 영양을 더했다.

'특등급 국산콩 두부칩'은 특등급 국산콩 100%로 만든 풀무원 순두부를 통째로 넣고 반죽한 다음, 오븐에 3번 구워낸 두부스낵 제품이다. 합성향료 무첨가로 까다롭게 만들었으며, 오리지널 기준 개당 190㎉에 식이섬유도 함유해 가벼운 간식으로 즐기기 좋다.

윤명랑 풀무원식품 글로벌마케팅총괄본부장은 "풀무원 브랜드가 지닌 경쟁력과 소비자 신뢰를 바탕으로, 지난해 성공을 거둔 '특등급 국산콩물'과 이번 신제품 '특등급 국산콩 두유', '특등급 국산콩 두부칩' 등 소비자가 믿고 먹을 수 있도록 좋은 원료를 활용한 제품군을 확대할 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>