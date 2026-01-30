박효신, 4월 인천경기장서 7년만에 단독 콘서트

박효신 콘서트 포스터. 허비그하로 제공 AD 원본보기 아이콘

가수 박효신이 오는 4월 인천문학경기장 주경기장에서 단독 콘서트 '박효신 LIVE A & E 2026'을 연다고 소속사 허비그하로가 30일 밝혔다.

이번 공연은 4월4~5일과 11일 오후 6시20분에 열린다. 2019년 진행한 '박효신 LIVE 2019 LOVERS : where is your love?' 이후 7년 만에 선보이는 단독 무대다.

박효신은 공연에 앞서 3월 새 앨범을 발표한다. 2024년 12월 발매한 '히어로' 이후 1년 3개월 만에 내놓는 신보다. 박효신은 이번 신보와 콘서트를 기점으로 장기간 이어진 공백을 깨고 본격적인 활동에 나선다.

공연 티켓 예매와 관련한 세부 사항은 30일 오후 7시 멜론 티켓과 공식 홈페이지에 공지된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>