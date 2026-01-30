본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

박효신, 4월 인천경기장서 7년만에 단독 콘서트

이이슬기자

입력2026.01.30 08:23

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
박효신 콘서트 포스터. 허비그하로 제공

박효신 콘서트 포스터. 허비그하로 제공

AD
원본보기 아이콘

가수 박효신이 오는 4월 인천문학경기장 주경기장에서 단독 콘서트 '박효신 LIVE A & E 2026'을 연다고 소속사 허비그하로가 30일 밝혔다.


이번 공연은 4월4~5일과 11일 오후 6시20분에 열린다. 2019년 진행한 '박효신 LIVE 2019 LOVERS : where is your love?' 이후 7년 만에 선보이는 단독 무대다.

박효신은 공연에 앞서 3월 새 앨범을 발표한다. 2024년 12월 발매한 '히어로' 이후 1년 3개월 만에 내놓는 신보다. 박효신은 이번 신보와 콘서트를 기점으로 장기간 이어진 공백을 깨고 본격적인 활동에 나선다.


공연 티켓 예매와 관련한 세부 사항은 30일 오후 7시 멜론 티켓과 공식 홈페이지에 공지된다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000명 더 줄인다는 아마존 "직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"알리에 시킬까?" 샤오미 폰 쓰다가…배터리 교체에만 두 달째 발동동

금감원, 쿠팡페이·파이낸셜 검사 재연장…"위규 사항 정밀 점검"

새로운 이슈 보기