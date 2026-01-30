GMC, 성수동에 팝업 스토어…다양한 체험 프로그램도

제너럴 모터스의 프리미엄 SUV·픽업 브랜드 GMC가 아카디아 드날리 얼티밋과 캐니언 드날리의 국내 판매를 공식화하며, 허머 EV를 포함한 신차 3개 차종을 국내 고객이 가장 먼저 만나볼 수 있는 'GMC 그랜드 런치 팝업스토어를 운영한다고 30일 밝혔다.

GMC 서울 성수동 팝업스토어. GMC AD 원본보기 아이콘

이번 팝업 스토어는 행사 기간 오전 11시부터 오후 7시까지 운영되며 누구나 자유롭게 방문해 GMC의 신형 모델들을 확인할 수 있다.

사전 신청한 고객들을 대상으로 아카디아와 캐니언의 실제 주행 성능을 경험할 수 있는 시승기회를 제공할 예정이다.

팝업 스토어에서는 다양한 고객 참여형 프로그램이 운영된다. 드날리를 주제로 한 브랜드 체험 게임인 GMC 드날리 피크 챌린지와 GMC 브랜드의 강인함을 경험할 수 있는 GMC 포토부스 등이 운영된다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>