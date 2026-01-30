GMC, 성수동에 팝업 스토어…다양한 체험 프로그램도

제너럴 모터스의 프리미엄 SUV·픽업 브랜드 GMC가 아카디아 드날리 얼티밋과 캐니언 드날리의 국내 판매를 공식화하며, 허머 EV를 포함한 신차 3개 차종을 국내 고객이 가장 먼저 만나볼 수 있는 'GMC 그랜드 런치 팝업스토어를 운영한다고 30일 밝혔다.
GMC 서울 성수동 팝업스토어. GMC
이번 팝업 스토어는 행사 기간 오전 11시부터 오후 7시까지 운영되며 누구나 자유롭게 방문해 GMC의 신형 모델들을 확인할 수 있다.
사전 신청한 고객들을 대상으로 아카디아와 캐니언의 실제 주행 성능을 경험할 수 있는 시승기회를 제공할 예정이다.
팝업 스토어에서는 다양한 고객 참여형 프로그램이 운영된다. 드날리를 주제로 한 브랜드 체험 게임인 GMC 드날리 피크 챌린지와 GMC 브랜드의 강인함을 경험할 수 있는 GMC 포토부스 등이 운영된다.
최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>