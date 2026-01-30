본문 바로가기
GMC, 성수동에 팝업 스토어…다양한 체험 프로그램도

최영찬기자

입력2026.01.30 08:20

제너럴 모터스의 프리미엄 SUV·픽업 브랜드 GMC가 아카디아 드날리 얼티밋과 캐니언 드날리의 국내 판매를 공식화하며, 허머 EV를 포함한 신차 3개 차종을 국내 고객이 가장 먼저 만나볼 수 있는 'GMC 그랜드 런치 팝업스토어를 운영한다고 30일 밝혔다.


GMC 서울 성수동 팝업스토어. GMC

이번 팝업 스토어는 행사 기간 오전 11시부터 오후 7시까지 운영되며 누구나 자유롭게 방문해 GMC의 신형 모델들을 확인할 수 있다.

사전 신청한 고객들을 대상으로 아카디아와 캐니언의 실제 주행 성능을 경험할 수 있는 시승기회를 제공할 예정이다.


팝업 스토어에서는 다양한 고객 참여형 프로그램이 운영된다. 드날리를 주제로 한 브랜드 체험 게임인 GMC 드날리 피크 챌린지와 GMC 브랜드의 강인함을 경험할 수 있는 GMC 포토부스 등이 운영된다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
