무신사, 글로벌 사업 누적 거래액 2400억원 달성

중국·일본 이어 동남아 진출 본격화

무신사 글로벌이 지난해 기준 누적 2400억원의 수출액을 기록했다고 30일 밝혔다. 글로벌 스토어를 중심으로 한 크로스보더 커머스에 더해 일본·중국 현지 사업, 브랜드 유통, 뷰티 영역까지 사업 포트폴리오를 다각화한 결과다. 올해는 일본과 중국 성과를 발판 삼아 동남아 주요 시장 공략에 나선다는 구상이다.

2022년 9월부터 운영한 무신사 글로벌 스토어는 매년 평균 3배 수준의 증가세를 보이며 글로벌 사업의 핵심 동력으로 자리 잡았다. 현재 13개 지역에서 4000여개 K-패션 브랜드를 선보이는 글로벌 스토어와 일본 조조타운, 중국 티몰 등 현지 온라인 채널을 합산한 누적 판매 상품 수는 300만개를 넘어섰다.

성장세가 가장 뚜렷한 곳은 일본이다. 2025년 일본 거래액은 전년 대비 145% 증가했으며, 10월에는 월 거래액이 처음으로 100억원을 넘어섰다. 특히 도쿄 등 일부 대도시에 국한되지 않고, 가나가와·오사카·후쿠오카 등 주요 권역 전반으로 확산한 점도 주목할 만하다.

무신사는 온라인에서 확인된 수요를 오프라인 경험으로 확장해 국내 디자이너 브랜드가 현지 고객과 직접 만나는 접점을 꾸준히 넓히고 있다. 일본에서는 2023년부터 총 5번의 팝업 스토어를 운영해 누적 약 14만 명의 방문객을 기록했고, 이를 통해 파트너 브랜드의 효율적인 인지도 제고와 시장 반응 검증 등을 동시에 지원해왔다. 중국 상하이 매장 2곳은 개점 26일 만에 누적 방문객 10만 명을 넘기며 중국 젊은 소비층의 높은 관심을 확인한 바 있다.

패션에 이어 뷰티에서도 글로벌 성장이 가속화하고 있다. 무신사 뷰티는 자체 브랜드를 앞세워 아시아를 넘어 북미까지 사업 범위를 넓히고 있으며, 2025년 뷰티의 해외 거래액은 전년 대비 161% 신장했다. 2024년 일본을 기점으로 해외 시장 공략에 나선 오드타입은 말레이시아·베트남·싱가포르로 유통망을 확대했고, 상반기에는 미국과 호주에서도 판매를 시작한다. 위찌는 일본 돈키호테 300개 매장에 입점하며 현지 오프라인 접점을 빠르게 확보했다.

무신사는 올해 일본과 중국을 양대 축으로 동남아 시장까지 외연을 확장할 방침이다. 일본은 오는 4월 도쿄 팝업 스토어를 개최하고, 하반기 중 무신사 오프라인 스토어를 오픈할 예정이다. 중국은 3월 상하이 난징둥루에 이어 상반기 신리우바이, 항저우에 추가 매장을 선보인다. 나아가 태국·베트남·인도네시아 등 동남아 주요 국가 진출도 단계적으로 추진할 계획이다





