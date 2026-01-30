샘표, ‘장류 업계 1호’ 글로벌 HACCP 인증

영동공장, ‘고추장 유형’ 사업장 1호

샘표가 장류 업계 최초로 '글로벌 해썹(Global HACCP)' 인증을 획득했다.

샘표는 고추장과 된장, 쌈장 등을 생산하는 영동공장이 글로벌 HACCP 인증을 받았다고 30일 밝혔다. 이는 고추장 유형을 생산하는 사업장 가운데 1호이자 장류 업계 최초 사례다. 샘표는 이번 인증을 계기로 K-장맛의 글로벌 경쟁력 강화를 지속해 나갈 계획이다.

글로벌 HACCP은 식품의약품안전처가 국내외 식품 제조 환경 및 기준 변화 등에 발맞춰 지난해 8월 도입한 식품안전관리 제도다. 국제식품규격위원회(CODEX)의 최신 지침과 국제식품안전협회(GFSI) 인증 기준 등을 반영해 총 152개 항목을 평가한다. 고의적, 의도적인 식품안전사고 발생을 예방하기 위해 기존 HACCP 기준에 식품 방어와 식품사기 예방, 식품안전문화 및 식품안전경영 등을 포함해 한층 고도화된 식품안전관리 체계를 요구하는 것이 특징이다.

앞서 샘표는 지난 2002년 간장, 된장, 고추장 전 품목에 대한 HACCP 인증과 2011년 SQF(국제적 식품안전 및 품질 경영시스템) 인증을 받은 것도 업계 최초다.

특히 샘표 영동공장은 '조선고추장'과 '토장' 등 프리미엄 장류를 생산하는 핵심 사업장으로, 2014년 아시아 최초로 'SQFI(Safe Quality Food Institute) 올해의 제조업체'에 선정되기도 했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>