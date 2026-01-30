본문 바로가기
경기도, 광릉숲 생물권보전지역 주민참여지원사업 참여 단체 모집

이종구기자

입력2026.01.30 08:05

시계아이콘00분 32초 소요
2월 27일까지 모집…최대 2000만원 지원

경기도가 광릉숲 생물권보전지역 활성화를 위해 2026년 광릉숲 주민참여지원사업 참여자를 모집한다.

광릉숲. 경기도 제공

광릉숲. 경기도 제공

광릉숲 생물권보전지역 주민참여지원사업은 의정부시, 남양주시, 포천시 내에서 활동하고 있는 5인 이상의 주민공동체, 비영리법인 등을 지원하는 지역 활성화 사업이다.


사업비는 지정 사업은 500만원에서 최대 2000만원까지, 자율사업은 500만원에서 최대 1000만원까지 사업별 차등 지원한다. 지정사업은 광릉숲 생물권보전지역 핵심·완충구역 및 인접지역의 경로당, 마을회관 등 현판 교체 사업이며, 자율사업은 광릉숲의 가치인식 증진사업, 주민참여 활성화 사업, 지역 활성화 사업 등이다.

사업 참여 희망 단체는 2월 27일까지 사업계획서를 포함한 신청 서류를 제출해야 한다. 제출 방법은 전자우편으로 한글 서류 제출 후 우편 및 방문해 원본을 제출하면 된다. 접수처는 경기도 광릉숲 BR관리센터(포천시 소흘읍 광릉수목원로 509)이다.


주민참여지원사업 및 설명회에 관한 자세한 사항은 경기도 광릉숲 생물권보전지역 관리센터로 문의하거나 광릉숲 생물권보전지역 누리집 등을 통해 확인할 수 있다.


김일곤 경기도 산림녹지과장은 "이번 사업을 통해 광릉숲 생물권보전지역의 가치를 더욱 알리고, 지역 주민들의 소속감 형성 및 광릉숲의 지속 가능한 발전을 이끌어 나갈 것"이라고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
