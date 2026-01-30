세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr
[속보] 지난해 생산 0.5%↑ 소비 0.5%↑ 설비투자 1.7%↑
2026년 01월 30일(금)
"여성 브래지어 풀지 마세요"…5년만에 바뀐 심폐소생술 지침은
"몽클레르 필요 없다, 한국 여성처럼만"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'
홍준표 "코스피 5000 시대에 주가조작? 패가망신 사례 만들어야" 또 김건희 저격(종합)
자택서 숨진 채 발견된 60대 남성…유력 용의자인 30대 아들 체포
"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당
배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만
"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광
연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유
"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'
"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명
"알리에 시킬까?" 샤오미 폰 쓰다가…배터리 교체에만 두 달째 발동동