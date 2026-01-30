김정관 산업장관, 美상무장관 면담…대미투자특별법 이행 의지 설명

"입법 지연 오해 바로잡고 관세 인상 자제 요청"

김정관 산업통상부 장관이 미국의 관세 재인상 위협에 대응하기 위해 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 회동했다.

산업부에 따르면 김 장관은 29일(현지시간) 오후 5시께 워싱턴D.C. 미 상무부 청사에서 러트닉 장관을 만나 한미 간 무역·투자 합의 이행 문제를 논의했다.

김 장관은 전날 밤 워싱턴D.C. 인근 덜레스국제공항을 통해 미국에 입국했다. 그는 공항에서 취재진과 만나 "국내 입법 진행 상황에 대해 오해가 없도록 잘 설명하고, 미국과의 협력·투자에 대한 한국 정부의 입장에는 변화가 없다는 점을 충실히 전달하겠다"고 말했다. 상무부 청사에 도착해서는 "잘하고 오겠다"고 짧게 말했다.

김 장관은 이번 면담에서 대미투자특별법을 포함해 한미 간에 합의한 대미 투자를 성실히 이행하겠다는 한국 정부의 의지를 강조할 것으로 보인다.

앞서 도널드 트럼프 대통령은 지난 26일 한국산 자동차·목재·의약품 등에 적용되는 품목별 관세와 국가별 상호관세를 무역 합의 이전 수준인 25%로 재인상하겠다고 밝혔다. 한국이 관세 인하 조건으로 약속한 대미 투자를 이행하기 위한 대미투자특별법이 우리 국회를 통과하지 못하고 있다는 이유다.

그러나 대미투자특별법은 국회 발의만으로도 관세 인하에 합의했고, 무역 합의문에 제정 시한이 명시돼 있지 않다는 점에서 미국이 이를 문제 삼는 것은 한국의 대미 투자 이행 속도를 압박하려는 의도가 크다는 해석이 나온다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



