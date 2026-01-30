경기도, 기후관련 혁신기술 보유 34곳 모집…업체당 최대 4천만원

경기도와 경기창조경제혁신센터가 다음 달 20일까지 '기후테크 스타트업' 34곳을 모집한다.

경기도는 올해 기후테크 스타트업을 대상으로 글로벌 대·중견기업 오픈이노베이션과 투자사 네트워킹 지원을 강화해 투자유치와 협력 가능성을 높일 계획이다.

또 제품·서비스의 시장 진입에 필요한 기반을 마련하기 위해 탄소배출권 컨설팅, 전과정평가(LCA) 보고서 지원과 녹색산업 분류체계(택소노미) 지원 등 판로 연계도 추진한다.

지원 대상은 기후 관련 혁신 기술을 보유한 창업 7년 내 스타트업이다.

경기도의 '기후테크 스타트업 육성사업' 참여기업 모집 포스터

경기도는 2월 말 최종 지원기업을 선정해 성장 단계별 역량강화를 위해 총 10개 액셀러레이팅 프로그램을 제공하고, 기술·제품 고도화 등 기업당 평균 4000만원의 사업화 자금을 지원한다.

이를 통해 기업은 기술개발 완성도를 높이고, 글로벌 진출을 위한 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

변상기 경기도 기후환경정책과장은 "기후위기 대응을 위한 기술혁신이 중요해지고 있다"며 "글로벌 협력과 투자 유치를 강화해 기후테크 스타트업의 스케일업을 적극 지원하겠다고 말했다.

경기도는 2024년과 2025년 기후테크 스타트업을 지원해 1358억원의 투자유치를 이끌었다. 또 볼보·유니레버·LG전자 등 글로벌 대기업과의 사업화 연계 지원을 통해 협력 사례를 확대했다.





