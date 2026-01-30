본문 바로가기
경기도, 사회적기업 사회보험료 지원…1인 최대 22만원

이영규기자

입력2026.01.30 07:08

경기도가 사회적기업 사회보험료 지원사업을 추진한다.


사회적기업은 돌봄·환경·지역서비스 등 공공성이 높은 분야에서 활동하는 특성상 수익 구조가 취약해 경영 부담의 어려움을 겪어 왔다.

경기도는 기업의 경영 안정과 취약계층의 지속 가능한 일자리 창출을 지원하기 위해 올해 시군과 함께 20억원의 예산을 투입한다.


지원 대상은 고용노동부 인증 도내 사회적기업이다. 고용 중인 취약계층 근로자(최대 20인)에 대한 4대 사회보험료 가운데 사업주 부담분의 일정 부분이 지원한다. 고용보험·산재보험·건강보험·국민연금 4대 보험 모두 가입 시 1인당 월 최대 지원 금액은 22만5760원이다.


경기도청

경기도청

신청은 사회적기업 통합정보시스템(seis.or.kr)을 통해 온라인으로 하면 된다.

송은실 경기도 사회혁신경제국장은 "사회적기업 사회보험료 지원사업은 단순한 비용 보조가 아니라, 취약계층 고용을 유지하고 사회서비스를 안정적으로 제공하기 위한 필수적인 정책 수단"이라며 "앞으로도 사회적기업이 지역 기반 사회연대경제의 핵심 주체로 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.


경기도는 지난해 177개 인증사회적기업을 대상으로 근로자 1918명에 대한 사회보험료 36억원을 지원했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
