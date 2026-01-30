본문 바로가기
[날씨]아침 최저기온 -17도…막바지 추위 기승

장희준기자

입력2026.01.30 06:42

대기 건조하고 바람 강해 산불 유의

금요일인 30일에도 강추위가 이어진다. 아침 최저기온은 -17∼-2도까지 떨어지겠다.


오전 5시 기온은 서울 -8.8도, 인천 -8.1도, 수원 -9.1도, 강릉 -6.0도, 대전 -8.2도, 전주 -7.4도, 광주 -4.5도, 제주 2.5도, 대구 -4.2도, 부산 -2.2도, 울산 -4.2도, 창원 -2.7도 등이다.

기온이 큰 폭으로 떨어지며 영하권 강추위를 보인 26일 서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있다. 윤동주 기자

기온이 큰 폭으로 떨어지며 영하권 강추위를 보인 26일 서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있다. 윤동주 기자

낮 기온은 -3∼4도로 예보됐다.


중부지방 대부분과 전북 북동부, 경북권은 아침 기온이 -10도 안팎으로 낮겠고 바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더 낮겠으니 건강관리에 유의해야겠다.


전국에 가끔 구름이 많겠다. 울릉도와 독도에는 3∼8㎝의 눈 또는 5㎜ 안팎의 비가 내리겠으며, 제주도 산지에는 아침까지 0.1㎝ 미만의 눈이 날릴 전망이다.

기상청은 중부 곳곳과 전남 동부·서부 남해안, 경상권은 대기가 매우 건조하겠으니 산불 등 발생에 유의해야 한다고 당부했다.


미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준일 것으로 예상된다.


바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 1.0∼3.5m, 남해 1.0∼2.5m로 예상된다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
