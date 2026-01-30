유홍준 국립중앙박물관장, 진주 방문해 국립진주박물관 이전 건립 현장 점검

국립진주박물관 이전 건립 현장 점검

추진 상황 공유 및 협력 강화

경남 진주시는 유홍준 국립중앙박물관 관장과 관계자들이 진주를 방문해 국립진주박물관 이전 건립 현장에서 사업 추진 현황을 점검하고 향후 협력 방안을 논의했다고 30일 밝혔다.

이번 현장 방문에는 유홍준 국립중앙박물관장과 조규일 진주시장, 장용준 국립진주박물관장 등 관계자들이 참석해 국립진주박물관 이전 건립 사업의 추진 상황을 공유하고, 시설의 조성 방향과 운영 방안에 대해 의견을 나눴다.

참석자들은 철도문화공원 내 카페에서 차담회를 가진 뒤, 진주지식산업센터 6층에서 국립진주박물관 이전 건립 현황에 대해 보고를 받았다. 이후에는 이전 부지를 둘러보며 주요 시설의 추진 계획과 향후 조성 일정 등을 점검하고, 박물관의 기능 강화와 지역 문화의 거점 역할을 확대하기 위한 협력 방안 등을 논의했다.

유홍준 국립중앙박물관장은 중앙 차원의 정책 방향과의 연계 가능성을 설명하며, 국립진주박물관이 지역의 역사와 문화적 정체성을 담아내는 대표 박물관으로 자리매김할 수 있도록 지속적인 협력을 이어가겠다고 밝혔다.

조규일 진주시장은 "국립진주박물관 이전 건립은 진주의 역사와 문화를 집약적으로 보여줄 수 있는 중요한 사업"이라며, "국립중앙박물관과의 긴밀한 협력으로 진주를 대표하는 문화 거점으로 조성될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"라고 말했다.

한편, 이날 유홍준 관장 등 관계자는 국립진주박물관 이전 부지의 점검과 함께 ▲남성당 교육관 ▲진주대첩 역사공원 호국 마루 ▲유등 빛 담소 건립 현장을 차례로 방문했다. 아울러 진주시의 역사·문화 자원과의 연계 방안에 대한 종합적인 논의도 함께 진행돼 현장 방문의 의미를 더했다.

진주시는 이번 유 관장의 현장 방문을 계기로 국립중앙박물관 및 국립진주박물관과의 협력 체계를 더욱 공고히 하고, 국립진주박물관의 이전 건립 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정적 지원을 지속해 나갈 계획이다.





