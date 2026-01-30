본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

"안성 객사, 1345년 건립" 나이테 분석으로 '最古' 입증

이종길기자

입력2026.01.30 09:00

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국가유산청, 연륜 연대 1차 조사 발표
추정 넘어 과학적 실증 시대로
2029년까지 100억 투입해 DB 구축

"안성 객사, 1345년 건립" 나이테 분석으로 '最古' 입증
AD
원본보기 아이콘

문헌 기록과 건축 양식 추정에 의존하던 문화유산 연대 측정이 나이테를 이용한 과학적 분석으로 전환점을 맞았다.


국가유산청은 '목조 건축유산 연륜 연대 및 수종 분석' 1차 조사를 통해 보물 '안성 객사 정청'이 고려 충목왕 5년(1345) 무렵 건립된 사실을 확인했다고 30일 밝혔다.

충북대학교 산학협력단 등이 참여한 조사에서 안성 객사 정청의 주요 목부재는 1345년에 벌채된 것으로 드러났다. 발굴 유물이나 불단(예산 수덕사 대웅전 불단·1309) 등을 제외하고, 연륜 연대 분석으로 확인한 목조건축물 부재 가운데 가장 오래됐다. 이전까지 가장 오래된 목조건축물은 '안동 봉정사 극락전'으로, 12세기 말 건립됐다고 추정된다.


안동 봉정사 극락전은 상량문과 탄소연대 측정으로 건립 시기를 알 수 있었다. 반면 안성 객사 정청은 목재 자체의 나이테 패턴을 1년 단위로 정밀 분석해 실증했다. 국가유산청 관계자는 "이번 결과를 토대로 지자체와 협력해 국보 승격을 면밀하게 검토할 방침"이라고 밝혔다.


나이테를 이용한 연륜 연대 분석은 문화유산의 등급을 재조정하는 성과로 이어지고 있다. 그동안 건립 시기를 명확히 알 수 없어 가치 평가에 한계가 있었던 '안성 청원사 대웅전'이 대표적 예다. 과학적 분석을 근거로 역사적 가치를 인정받아, 경기도 유형문화유산에서 국가지정유산 보물로 승격됐다.

"안성 객사, 1345년 건립" 나이테 분석으로 '最古' 입증 원본보기 아이콘

축적된 수종 분석 데이터는 기후 위기 시대의 문화유산 보존 대책 수립에도 큰 역할을 할 전망이다. 주요 부재의 나무 종류를 정확히 파악할 수 있어 향후 수리나 교체가 필요할 때 원형에 가까운 목재를 수급하고, 장기적인 목재 공급 계획을 세울 수 있기 때문이다.


국가유산청은 올해 조사 체계를 한층 공고히 한다. 시료 채취부터 결과 해석까지 전 과정을 표준화한 업무 수행 지침을 다음 달 중 마련하고, 2029년까지 100억원을 투입해 국보·보물은 물론 잠재적 가치가 있는 비지정 유산을 조사한다. 관계자는 "확보한 데이터는 문화유산수리이력정보관리시스템(H-BIM)과 연계해 학계, 산업계, 일반 국민이 폭넓게 활용하도록 개방할 방침"이라고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000명 더 줄인다는 아마존 "직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"알리에 시킬까?" 샤오미 폰 쓰다가…배터리 교체에만 두 달째 발동동

금감원, 쿠팡페이·파이낸셜 검사 재연장…"위규 사항 정밀 점검"

새로운 이슈 보기