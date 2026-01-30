고려청자부터 후백제 성벽까지…'전북의 숨은 유산' 깨운다

국립완주문화유산연구소, 시민 강좌

수중 유산·고대 제방 등 발굴 성과 공유

전북의 문화유산 가치를 재조명하고, 생생한 발굴 현장 이야기를 지역민과 공유하는 뜻깊은 자리가 마련된다.

국립문화유산연구원 국립완주문화유산연구소는 다음 달 5일부터 3월 12일까지 세미나실에서 '연구소 돋보기, 전북의 문화유산 자세히 보기'를 운영한다고 30일 밝혔다.

전북 고유의 역사적 위상을 정립하고 그간 연구 성과를 대중과 향유하기 위해 기획한 문화강좌다. 총 5회에 걸쳐 수중유산부터 고대 토목 기술까지 다채로운 주제를 아우른다.

다음 달 5일 첫 강연은 홍광희 국립해양유산연구소 연구관이 맡는다. '군산 선유도에서 고려청자 찾기'를 주제로 수중유산의 신비를 풀어낸다. 다음 달 12일에는 완주 혁신도시 내 초기 철기시대의 흔적을 짚어보고, 다음 달 26일과 3월 5일에는 각각 정읍 고사부리성과 전주 일대 성곽을 통해 백제와 후백제의 견고한 방어 체계를 파헤친다. 3월 12일 마무리 강좌는 익산 황등제에서 확인된 고대 제방 축조 기술을 탐구하며 전북 문화유산의 기술적 우수성을 재확인하는 시간으로 채워진다.

전북의 역사와 문화에 관심 있는 시민이라면 누구나 무료로 참여할 수 있다. 별도의 사전 예약 없이 강연 당일 현장에서 접수하면 된다. 연구소 측은 "지역민이 우리 고장의 역사적 깊이를 재발견하고, 문화유산을 더욱 가깝게 느끼는 소통의 장이 되길 기대한다"고 밝혔다.





