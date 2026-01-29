또다시 대규모 감원…AI 올인한 아마존 1만6000명 더 줄인다

지난해 10월 이어 추가 구조조정

3개월 새 누적 감원 3만명

AI 투자 확대 속 조직 재편

지난해 10월 대규모 감원 계획을 내놨던 아마존이 불과 몇 달 만에 또다시 대규모 인력 감축을 단행한다. 인공지능(AI) 중심으로 사업 전략을 재편하는 과정에서 사무직 등 1만6000명 규모의 추가 감원이 이뤄질 예정이다.

세계 최대 전자상거래 업체 아마존 로고. 로이터 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

28일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT), 로이터통신 등에 따르면 아마존은 이 같은 인력 감축 계획을 발표했다. 아마존은 지난해 10월에도 1만4000명 규모의 감원을 발표해, 이번 조치로 최근 3개월간 누적 감원 인원은 약 3만명에 달하게 된다.

베스 갈레티 아마존 수석부사장은 지난해 감원 배경을 설명하며 AI 기술의 변화를 언급했다. 그는 "이 세대의 AI는 인터넷 혁명 이후 우리가 보게 된 가장 혁신적인 기술"이라며 "AI는 기업들이 그 어느 때보다 더 빠르게 혁신할 수 있게 해주고 있다"라고 말했다.

그는 이날 블로그 게시글을 통해 추가 감원 계획을 다시 알리며 "지난해 10월 공유했듯이 우리는 계층 구조를 줄이고 책임감을 높이며 관료주의를 없앰으로써 조직을 강화하기 위해 노력해왔다"고 설명했다.

앞서 앤디 제시 아마존 최고경영자(CEO) 역시 AI 기술 혁신에 따라 향후 수년간 인력 감축이 이어질 가능성을 시사한 바 있다. 다만 갈레티 수석부사장은 직원들에게 보낸 메시지에서 "회사의 미래에 핵심적인 전략적 분야와 기능에 대해서는 채용과 투자를 계속할 것"이라고 강조했다.

앤디 제시 아마존 최고경영자(CEO). UPI 연합뉴스 원본보기 아이콘

외신들은 이번 인력 감축을 아마존이 추진 중인 AI 중심 전략과 비용 절감 기조가 맞물린 결과로 해석하고 있다.

FT는 아마존이 빠르게 성장하고 있는 아마존웹서비스(AWS)를 핵심축으로 삼아 AI 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다고 짚었다. 이 과정에서 구글과 마이크로소프트(MS) 등 경쟁사들과의 주도권 경쟁도 한층 치열해지고 있다는 분석이다. 아마존은 지난해 약 1180억달러(약 168조원) 규모의 투자를 예고했는데, 상당 부분이 AI 인프라 확충에 투입될 것으로 알려졌다.

로이터는 3만명 감원은 아마존 사무직 인력의 약 10%에 해당하는 규모로, 창립 30년 만에 최대 수준이라고 전했다. 아마존은 2022년 말부터 2023년 초 사이에도 약 2만7000명의 인력을 감축했다.

아마존은 사무직 인력 규모를 공개하지 않고 있으나 약 35만명으로 추산되며, 대부분은 미국에서 근무하는 것으로 알려졌다. 로이터에 따르면 1994년 창립된 아마존의 전체 직원 수는 약 158만명으로, 상당수는 물류센터와 창고 등 현장 부문에 종사하고 있다.

한편 기술업계 전반에서는 AI 등 핵심 분야에 자원을 집중하기 위한 인력 조정이 이어지고 있다는 분석이 나온다. 외신들은 코로나19 팬데믹 기간 급증했던 채용 이후, 대형 기술기업들이 성장 전략을 재정비하는 과정에서 구조조정에 나서고 있다고 전했다. 실제로 메타플랫폼은 메타버스 관련 조직의 인력 감축을 추진하는 한편 AI 연구 조직에 대한 투자를 늘리고 있으며, 핀터레스트와 익스피디아 등도 최근 AI 등 핵심 사업에 역량을 집중하기 위해 인력 감축에 나섰다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



