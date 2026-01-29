본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[날씨]내일 아침 최저기온 -17도…바람으로 체감온도 더 낮아

송승섭기자

입력2026.01.29 21:43

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[날씨]내일 아침 최저기온 -17도…바람으로 체감온도 더 낮아
AD
원본보기 아이콘

금요일인 오는 30일은 아침 최저기온이 -17도까지 떨어지는 등 강추위가 지속되겠다.


29일 기상청에 따르면 다음 날 아침 최저기온은 -17~-2도, 낮 최고기온은 -4~6도로 예보됐다. 평년 기온보다 2~5도 낮은 수준이다.

바람도 다소 강하게 불어 체감온도는 실제 기온보다 더 낮을 전망이다.


전국 하늘은 대체로 맑지만 남부 지방은 오전부터 중부 지방은 오후부터 구름이 많아지겠다.


대기는 매우 건조하겠다. 건조특보가 발효된 중부 지방을 중심으로 산불과 화재 예방에 각별한 주의가 필요하다.

미세먼지는 전국에서 '좋음' 수준을 보일 것으로 예상된다.


주요 도시별 예상 최저기온은 ▲서울 -12도 ▲인천 -10도 ▲춘천 -15도 ▲강릉 -9도 ▲대전 -10도 ▲대구 -7도 ▲전주 -8도 ▲광주 -5도 ▲부산 -5도 ▲제주 2도 등이다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

구윤철 "다주택자 양도세 중과 유예 없다…투기용 주택 세제 조정 필요"

새로운 이슈 보기