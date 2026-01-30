본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[재산공개]김영훈 노동부 장관 13억1400만원…건물 5.6억·예금 4.3억

세종=이동우기자

입력2026.01.30 00:01

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김영훈 고용노동부 장관이 13억원 규모의 재산을 신고했다.


정부공직자윤리위원회가 30일 공개한 고위공직자 수시재산 등록사항에 따르면 김 장관과 배우자, 자녀, 모친의 재산 총액은 13억1423만원으로 집계됐다.

후보자 시절인 지난해 7월 인사청문요청안을 통해 신고한 10억3438만원 보다 2억8000만원가량 늘었다.

'변화하는 노동 현장, 근로감독관의 역할' (서울=연합뉴스) 박동주 기자 = 김영훈 고용노동부 장관이 14일 서울 서초구 양재 엘타워에서 열린 현장 감독관과의 대화에서 특강을 하고 있다. 2026.1.14 pdj6635@yna.co.kr(끝)＜저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지＞

'변화하는 노동 현장, 근로감독관의 역할' (서울=연합뉴스) 박동주 기자 = 김영훈 고용노동부 장관이 14일 서울 서초구 양재 엘타워에서 열린 현장 감독관과의 대화에서 특강을 하고 있다. 2026.1.14 pdj6635@yna.co.kr(끝)＜저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지＞

AD
원본보기 아이콘

재산 가운데 김 장관 및 모친 명의의 토지 가액은 총 2억782만원이다. 김 장관은 경상남도 창원시 마산합포구 진북면 대평리 일대에 가액 기준 각각 6952만원(987.50㎡), 4516만원(523.33㎡), 1604만원(486.00㎡)의 논과 밭을 보유 중이다.


모친 역시 같은 지역에 6952만원(987.50㎡), 758만원(210.00㎡)의 토지를 보유했다고 밝혔다.


김 장관은 부산광역시 부산진구 아파트와 경남 창원시 단독주택 등 건물 가액 총 5억6400만원을 신고했다.

예금의 경우 김 장관 4억2900만원, 모친 7600만원, 장남의 경우 3200만원을 각각 보유했다.


김 장관은 본인 명의의 2006년식 재규어 3.0 배기량(2967cc) 차량(가액 433만원)을 소유했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

구윤철 "다주택자 양도세 중과 유예 없다…투기용 주택 세제 조정 필요"

새로운 이슈 보기