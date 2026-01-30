본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[재산공개]전현직 청와대 비서관 25명 재산공개…1위는 95억 조한상 비서관

송승섭기자

입력2026.01.30 00:00

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
조한상 홍보기획비서관(왼쪽)과 최성아 해외언론비서관이 22일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 수석보좌관회의에서 대화하고 있다. 연합뉴스

조한상 홍보기획비서관(왼쪽)과 최성아 해외언론비서관이 22일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 수석보좌관회의에서 대화하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

전·현직 청와대 비서관 25명의 재산이 공개됐다. 대상자 중 재산이 가장 많은 공직자는 조한상 홍보기획비서관으로 확인됐다.


정부공직자윤리위원회는 30일 지난해 7∼11월 중 신분 변동이 있었던 청와대 비서관 25명의 재산을 공개했다.

조한상 홍보기획비서관은 95억5000만원의 재산을 신고해 대상자 중 재산이 가장 많았다. 조 비서관은 본인 명의 서울 송파구 잠실동 아파트, 부모 명의 서울 강남구 대치동 아파트, 근린생활시설 2채 등 부동산 재산 74억원을 보유하고 있었다. MS&AD인슈어런스그룹홀딩스 등 일본 주식을 포함해 증권 3억7000만원도 소유 중인 것으로 공개됐다.


2위는 이장형 법무비서관으로 89억9000만원을 신고했다. 본인과 자녀들 명의로 테슬라 주식 2만2000주(94억6000만원)가 재산의 상당 부분을 차지했다.


김병욱 전 정무비서관은 81억6000만원의 재산을 신고해 세 번째로 많았다. 12억7000만원 상당의 부부 명의 분당 아파트와 28억원 상당의 장남 명의 강남 아파트를 소유 중이었다.

이 밖에도 이민주 국정홍보비서관은 65억원, 허은아 국민통합비서관이 45억6000만원의 재산을 신고해 뒤를 이었다. 이 비서관은 본인 명의 경기 안양 아파트와(7억2000만원)와 배우자 명의 미국 아파트(14억원)를, 허 비서관은 서울 영등포 여의도동 부부 명의 아파트와(15억6000만원)와 본인 명의 주상복합 1채(6억4000만원)를 보유 중이었다.


한편 김남국 전 비서관의 경우 12억원의 가상자산 재산을 신고했다.


수석급 중에서는 조성주 인사수석비서관이 총 28억9000만원의 재산을 가지고 있었다. 부부 공동명의의 서울 서초구 아파트, 본인 명의 세종시 주상복합 등 18억7000만원 상당의 부동산 자산을 가진 것으로 나타났다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

구윤철 "다주택자 양도세 중과 유예 없다…투기용 주택 세제 조정 필요"

새로운 이슈 보기