[재산공개]전현직 청와대 비서관 25명 재산공개…1위는 95억 조한상 비서관

전·현직 청와대 비서관 25명의 재산이 공개됐다. 대상자 중 재산이 가장 많은 공직자는 조한상 홍보기획비서관으로 확인됐다.

정부공직자윤리위원회는 30일 지난해 7∼11월 중 신분 변동이 있었던 청와대 비서관 25명의 재산을 공개했다.

조한상 홍보기획비서관은 95억5000만원의 재산을 신고해 대상자 중 재산이 가장 많았다. 조 비서관은 본인 명의 서울 송파구 잠실동 아파트, 부모 명의 서울 강남구 대치동 아파트, 근린생활시설 2채 등 부동산 재산 74억원을 보유하고 있었다. MS&AD인슈어런스그룹홀딩스 등 일본 주식을 포함해 증권 3억7000만원도 소유 중인 것으로 공개됐다.

2위는 이장형 법무비서관으로 89억9000만원을 신고했다. 본인과 자녀들 명의로 테슬라 주식 2만2000주(94억6000만원)가 재산의 상당 부분을 차지했다.

김병욱 전 정무비서관은 81억6000만원의 재산을 신고해 세 번째로 많았다. 12억7000만원 상당의 부부 명의 분당 아파트와 28억원 상당의 장남 명의 강남 아파트를 소유 중이었다.

이 밖에도 이민주 국정홍보비서관은 65억원, 허은아 국민통합비서관이 45억6000만원의 재산을 신고해 뒤를 이었다. 이 비서관은 본인 명의 경기 안양 아파트와(7억2000만원)와 배우자 명의 미국 아파트(14억원)를, 허 비서관은 서울 영등포 여의도동 부부 명의 아파트와(15억6000만원)와 본인 명의 주상복합 1채(6억4000만원)를 보유 중이었다.

한편 김남국 전 비서관의 경우 12억원의 가상자산 재산을 신고했다.

수석급 중에서는 조성주 인사수석비서관이 총 28억9000만원의 재산을 가지고 있었다. 부부 공동명의의 서울 서초구 아파트, 본인 명의 세종시 주상복합 등 18억7000만원 상당의 부동산 자산을 가진 것으로 나타났다.





